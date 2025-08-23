Monsoon Update : नाशिक जिल्ह्यातील धरणे ८८ टक्के भरली; पावसाचा जोर ओसरल्याने विसर्ग कमी

नाशिक: जिल्ह्यात तीन दिवसांच्या संततधारेनंतर शुक्रवारी (ता. २२) पावसाचा जोर ओसरला. त्यामुळे जनजीवन पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. गंगापूर धरणाचे दरवाजे बंद करण्यात आल्याने गोदाघाटावरील पूरस्थिती निवळली. अन्य धरणांच्या विसर्गात टप्प्याटप्प्याने कपात केली जात आहे. दरम्यान, गोदावरी नदीला आलेल्या महापुरात चांदोरी ग्रामपालिकेचा पाच हजार लिटर क्षमतेचा पाण्याचा टँकर वाहून गेला. तो शुक्रवारी (ता. २२) खाणगाव थडी येथील ग्रामस्थांना आढळून आला..सुरगाण्यातील हातरुंडी येथील बेपत्ता सुरता चिमण दळवी (वय ६५) यांचा मृतदेह दुपारी दीडच्या सुमारास गावातील नदीजवळ आढळून आला. तालुक्यातील आमदा येथे घराची भिंत कोसळल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे अवघ्या राज्यभरात पावसाने धूमशान घातले. शुक्रवारी जिल्ह्यात काही ठिकाणी हलक्या सरीवगळता पावसाने विश्रांती घेतल्याने साऱ्यांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला..नाशिक शहरात दिवसभरात एक ते दोनदा रिमझिम सरींनी हजेरी लावली. त्र्यंबकेश्वर व पाणलोट क्षेत्रात पावसाने उघडीप दिल्याने दुपारी बाराच्या सुमारास गंगापूरचे दरवाजे बंद करण्यात आले, त्यामुळे तीन दिवसांपासून पाण्याखाली असलेल्या गोदाघाटावरील पूरस्थिती नियंत्रणात आली आहे..इगतपुरी तालुक्यातही पावसाचा जोर कमी झाल्याने दारणा व अन्य धरणांच्या विसर्गात कपात केली जात आहे. पेठ व सुरगाण्यात दिवसभरात पावसाची एखादी जोरदार सर वगळता पावसाने विश्रांती घेतली. जिल्ह्यात सकाळी आठपर्यंत २४ तासांमध्ये सरासरी तीन मिलिमीटर पाऊस झाला. १ जूनपासून ते आजतागायत ५४३ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, वार्षिक पर्जन्याच्या तुलनेत ५८ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. हवामान विभागाने पुढचे चार दिवस जिल्ह्यात हलक्या स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज वर्तविला..Chandori Monsoon : गोदावरीच्या महापुरात वाहून गेला चांदोरी ग्रामपंचायतीचा टँकर.धरणांमध्ये ८८ टक्के साठाजिल्ह्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे धरणांच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २६ प्रमुख धरणांमध्ये सध्या ६१ हजार ९४१ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा निर्माण झाला. हे प्रमाण ८८ टक्के आहे. विशेष म्हणजे १२ धरणे ही काठोकाठ भरली असून, सद्यस्थितीत दारणा- नांदूरमध्यमेश्वरसह एकूण १५ धरणांमधील विसर्ग कायम आहे. दरम्यान, नाशिकच्या धरणांमधून ‘जायकवाडी’त आतापर्यंत ५० हजार दशलक्ष घनफूट पाणी पोहोचले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.