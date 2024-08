Nashik News: सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी एकजूट दाखवावी : माजी आमदार गावित; बुधवारी पेसा भरतीकरिता चक्काजामचा इशारा

Former MLA Jiva Pandu Gavit while giving guidance in the meeting held regarding the filling of seventeen cadre vacant salary recruitment posts. esakal

सकाळ वृत्तसेवा सुरगाणा : सरकारला वठणीवर आणायचे असेल तर आदिवासींनी पक्षभेद विसरून एकजूट दाखवावी. प्रसंगी जेलभरो आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी आमदार जिवा पांडू गावित यांनी सतरा संवर्ग पेसा भरतीकरिता सकल आदिवासी जमातींतर्फे दिला. ( JP Gavit Chakkajam warning for Pesa recruitment on Wednesday)