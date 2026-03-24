Who is Ashok Kharat : कॅप्टन खरातकडून पंचवीस वर्षांपासून अंधश्रद्धेला खतपाणी! 'सकाळ'ने वृत्तमालिकेद्वारे भोंदूगिरीवर टाकला होता प्रकाशझोत

नाशिक : कॅप्टन अशोक खरात या भोंदू तांत्रिकाचे नाव आज प्रत्येकाच्या ओठी आहे. अनेक राजकारणी, मंत्री, महिला आणि अधिकारी त्याच्या षडयंत्रात गोवले गेल्याची चर्चा आहे. त्याच्या सहकाऱ्यानेच त्याचे बिंग आता फोडले, तक्रार दाखल झाल्यानंतर राज्य शासनाने एसआयटी चौकशी नेमली (Nashik Fake Tantrik Scam) आहे. मात्र 'सकाळ'ने पंचवीस वर्षांपूर्वीच त्याची भोंदूगिरी उघड करत वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून त्याचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणला होता..'सकाळ'ने १२ ते २० जुलै २००५ मध्ये 'कॅप्टन' ही मालिका प्रसिद्ध केली होती. 'मंत्र, ताम्रपत्र, यंत्र आणि कॅप्टन सर..', 'आर्थिक क्षमतेनुसार सरांचे यंत्र', 'सरांचा आदेश आहे, यंदा उमेदवारी नको', 'तुम्ही या... इतरांनाही आणा... कायम येत राहा' ही त्या वृत्त मालिकेतील बातम्यांची काही शीर्षके आहेत. त्यात अशोक खरात याच्याकडून होत असलेला गोरख धंदा आणि नेत्यांची फसवणूक सप्रमाण मांडली होती..Ashok Kharat Case : कालाय तस्मै नम:! चाकणकरांनी पीडितांना न्याय न दिल्यानं परतफेडीची वेळ, खरातला राजकीय पाठबळ; रोहिणी खडसेंचा घणाघात.रखडलेला विवाह, मूलबाळ नसणे, पाल्य मनासारखे वागत नाहीत, नेत्यांना उमेदवारी मिळत नाही, अधिकाऱ्यांना पसंतीची बदली हवी आहे, पात्रता आहे, परिश्रम केले, तरीही राजकारणात संधी नाही अशा नानाविध समस्या घेऊन कॅनडा कॉर्नर येथील ऑफिसमध्ये येणाऱ्या अनेकांना तेव्हा कॅप्टन आधार वाटला होता. या संदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने चमत्कार सिद्ध करण्यासाठी कॅप्टनला ११ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करून आव्हानही दिले होते..कॅप्टन कोण आहे?कहांडळवाडी (सिन्नर) त्याचे मूळगाव. शिक्षण फक्त आठवी. वडिलांनी घरावर टाकण्यासाठी पत्रे आणायला पाठवले, चार हजार रुपये दिले. या पैशांसह तो परांगदा झाला. थेट चार वर्षांनी प्रकटला. मधल्या काळात तो खलाशी म्हणून काम करीत होता. १९९२ मध्ये नाशिकला आला. २००४ मध्ये कॅनडा कॉर्नर येथे ओकस प्रॉपर्टी फलक लावून ज्योतिषाचे काम सुरू केले. येथूनच पाच रुपयांच्या वस्तू आणून जादूटोणा आणि वशीकरणाच्या माध्यमातून हजार पटीत विक्री सुरू केली. लोक त्याच्या नादी लागत गेले. मिरगाव (सिन्नर) हे कार्यक्षेत्र केले..Ashok Kharat Case : खरातचे कारनामे संपेनात ! आधी पीडित महिलांची अब्रू लुटायचा अन् मग श्रीमंत पुरूषांशी लैंगिक संबंध ठेवायला लावायचा....२००३ मध्येच संपला असताकॅप्टन थोरात याची कार्यपद्धती गेली २५ वर्षे कायम आहे. विंचूरगवळी येथील पोलिस अधिकारी तयारी अकादमीत सुरुवातीला कॅप्टन कामाला होता. येथील दोन तरुणी आणि एक तरुण त्याच्या जाळ्यात अडकला. त्यांना आपण फसविले गेल्याचे जाणवले. त्यांनी पंचवटी पोलिस ठाणे गाठून तक्रार केली. तेव्हा सिन्नरच्या एका आमदाराने प्रतिष्ठा पणाला लावून कॅप्टनला वाचविले, अन्यथा कॅप्टन तेव्हाच संपला असता..