Shravansari Event : शनिवारी महिलांसाठी ‘सकाळ श्रावणसरी’ कार्यक्रम; मोफत प्रवेश

Shravansari Event : फॅशन, नावीन्य आणि धमाल खेळांबरोबरच महिलांसाठी वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये बक्षिसे जिंकण्याची संधी असलेला कार्यक्रम म्हणजेच ‘सकाळ श्रावणसरी’. महिलांसाठी पारंपरिक खेळ खेळण्याबरोबरच स्वतःच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी संधी असलेला ‘सकाळ श्रावणसरी’ कार्यक्रम शनिवारी (ता. ३१) नाशिकच्या सिटी सेंटर मॉलसमोरील लक्षिका मंगल कार्यालयात दुपारी दीड ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत आयोजित केला आहे. (Free admission to Sakal Shravansari program for women on Saturday )