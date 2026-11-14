नाशिकरोड रेल्वेस्थानक परिसरात ‘काला-पिला’ जुगारावर गुन्हे शाखेचा छापा; १३ जणांना अटक

रेल्वेस्थानक परिसरात तीनपत्ती जुगारावर छापा
१३ जण ताब्यात; मुंबई, ठाणे, अहमदाबादसह विविध शहरांतील संशयितांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड, ता. १४ : रेल्वेस्थानक परिसरात दुप्पट पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत ‘काला-पिला’ नावाचा तीनपत्ती जुगार खेळवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळीवर गुन्हे शाखेच्या युनिट क्रमांक एकने छापा टाकला. या कारवाईत १३ जणांना रंगेहाथ पकडण्यात आले, तर पोलिसांची चाहूल लागताच पाच ते सहा जण पसार झाले. पकडण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, चिपळूण आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील व्यक्तींचा समावेश आहे.
१३ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास कोंडाजी चिवडा आणि वावरे बंधू यांच्या दुकानांसमोरील सार्वजनिक ठिकाणी जुगार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती गुन्हे शाखेचे अंमलदार संदीप भांड आणि उत्तम पवार यांना मिळाली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंचल मुदगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक रमीज शेख यांच्या पथकाने पंचांसह सापळा रचला. रात्री ११.४१ वाजता छापा टाकून १३ जणांना ताब्यात घेतले.
चौकशीत जुगाराची पद्धत नियोजनबद्ध असल्याचे समोर आले. नागरिकांना दुप्पट पैसे मिळण्याचे आमिष दाखवून खेळात सहभागी केले जात होते. टोळीतील काही सदस्य ग्राहक बनून सुरुवातीला पैसे लावत आणि ठरल्याप्रमाणे जिंकत असत. त्यामुळे इतरांचा विश्वास संपादन केला जात होता. त्यानंतर हातचलाखीने पैसे जिंकून घेत नागरिकांची फसवणूक केली जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
या जुगारासाठी कलकत्ता येथून महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी माणसे पुरविली जात असल्याची माहितीही तपासात समोर आली आहे. या व्यवहारात संबंधितांना पाच टक्के कमिशन दिले जात असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. नाशिकमध्ये माणसे बोलावणे, पैशांचे वाटप करणे तसेच जुगाराच्या ठिकाणी वाद मिटविणे आणि संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले.
या कारवाईत सिकंदर अब्दुल सत्तार रेहमान, इस्तेखार हकीमुद्दीन अन्सारी, अफजल लियाकत खान, रियाजुद्दीन अब्दुल कय्युम मनियार, ओमकार चंद्रकांत महाडीक, सुनीलकुमार कालीप्रसाद चंद्रवंशी, रवी जगदीश शर्मा, मोहम्मद शाहीद मेहबूब आलम शेख, गुरुदत्त किशन यादव, आरिफ रमजान खान, राकेशकुमार सिताराम सिंह, कुंदनसिंग जब्बरसिंग राजपूत आणि प्रदीप सुभाष अग्रवाल यांना ताब्यात घेण्यात आले.
फरार साथीदारांचा शोध सुरू
या प्रकरणात संतोष गुदणीये, मुन्या मामू ऊर्फ फिरोज, अश्पाक शेख, शब्बीर आणि आकाश यांच्यासह अन्य साथीदारांचा सहभाग असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. फरार संशयितांचा शोध सुरू असून, जुगाराचे जाळे आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी केली जात आहे. या कारवाईत गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक एकच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.