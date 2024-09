Nashik Ganeshotsav 2024 : लेझीम, झांज अन हलकडीचा गजर! येवल्यात 90 तर ग्रामीण भागात 40 वर मंडळाकडून श्रीं ची स्थापना

Students of Muktananda Vidyalaya performing a procession and performing cymbals on the occasion of the arrival of Ladkya Bappa on Saturday. esakal

येवला : काठी-बनाट फिरविण्याचे कसरतीचे खेळ, विद्यार्थ्यांनी शहरभर मिरवणूक काढून लेझीम, झांज, दांडियाचे केलेले सादरीकरण, हलकडीचा निनाद अन गणपती बाप्पा मोरयाचा जयजयकार...अशा भावपूर्ण वातावरणात गणरायाचे येथे आगमन झाले. शहरात ७१ तर तालुक्यात ४० वर मंडळांनी बाप्पाची स्थापना केली तर घरगुती बाप्पाचे देखील अतिशय भावपूर्ण व जल्लोषात भक्तिभावाने स्थापना करण्यात आली. (Ganeshotsav 2024 Lazeem cymbals Halkadi procession)