Nashik News : बाजारपेठेत रात्री फिरणार घंटागाडी; सणासुदीत अधिक कचरा होत असल्याने निर्णय

नाशिक : एकीकडे विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना दुसरीकडे बाजारपेठेमध्ये दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी गर्दी झाली आहे. वाढती गर्दी व खरेदीच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात कचरा बाहेर पडत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शहरात रात्रीदेखील स्वच्छता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रात्रीदेखील घंटागाडीच्या माध्यमातून बाजारपेठेतील कचरा उचलला जाणार आहे. शहर व परिसरात परतीचा पाऊस मोठ्या प्रमाणात झाला.