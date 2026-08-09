नाशिक

Kumbh Mela: धर्माने आचरण केले, तरच 'जेन झी' पिढी वाचेल, महामंडलेश्वर मनमोहनदास महाराज

Dharma and Guidance Seen as Key for Gen Z: महामंडलेश्वर मनमोहनदास महाराज यांनी युवा पिढीला व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी माता-पिता, शिक्षक आणि आचार्यांनी मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन केले.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव घराघरांत पडत आहे. युवा वर्ग नशेच्या अधीन होत असून, या 'जेन झी' पिढीला यातून वाचवायचे असेल तर केवळ धर्माचे आचरण कामी येणार आहे. सर्वांत प्रथम माता-पिता यांनी मार्गदर्शन करावे. त्यानंतर शिक्षक व आचार्य यांनीही मार्ग दाखवावा, तरच ही पिढी वाचेल, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महामंत्री तथा मध्य प्रदेशचे माजी राज्यमंत्री महामंडलेश्वर मनमोहनदास महाराज यांनी केले.

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