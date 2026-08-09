Kumbh Mela: धर्माने आचरण केले, तरच 'जेन झी' पिढी वाचेल, महामंडलेश्वर मनमोहनदास महाराज

नाशिक: पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव घराघरांत पडत आहे. युवा वर्ग नशेच्या अधीन होत असून, या 'जेन झी' पिढीला यातून वाचवायचे असेल तर केवळ धर्माचे आचरण कामी येणार आहे. सर्वांत प्रथम माता-पिता यांनी मार्गदर्शन करावे. त्यानंतर शिक्षक व आचार्य यांनीही मार्ग दाखवावा, तरच ही पिढी वाचेल, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महामंत्री तथा मध्य प्रदेशचे माजी राज्यमंत्री महामंडलेश्वर मनमोहनदास महाराज यांनी केले..अखिल भारतीय संत समिती, धर्म समाज यांच्यातर्फे धर्म, संस्कृती आणि आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील साधू-महंत, मठ-पीठांचे प्रतिनिधी आणि विविध धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांची महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय कोशाध्यक्ष महामंडलेश्वर जनार्दन हरी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य सुमेश शर्मन, त्र्यंबकेश्वर आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती, नाशिक कुंभमेळा आखाडा परिषदेचे प्रवक्ते महंत डॉ. भक्तिचरणदास महाराज, संत समिती धर्म समाज महाराष्ट्र प्रदेशप्रमुख महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे, तंत्राकौलाचार्य.Nashik Leopard News: बिबट्या पोहोचला शाळेच्या मैदानात, सीसीटीव्हीत कैद; पिंजरा लावण्याची मागणी .महापंडित मयुरेशशास्त्री दीक्षित, भारतीय जनता पक्षाच्या आध्यात्मिक आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले, तसेच त्र्यंबकेश्वर तीर्थ पुरोहित पंडित संकेत टोके गुरुजी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.मनमोहनदास महाराज म्हणाले, की अहंकार माणसाला नष्ट करतो. त्यामुळे प्रत्येकाने समर्पण भावाने विचार करायला हवा. कुंभमेळा येत आहे, तो प्रशासनाचा किंवा साधू-संतांचा नाही, तर सामान्य नाशिककरांचा आहे, त्यांनी अतिथींचे मनापासून स्वागत करावे. आपली संस्कृती ही 'अतिथी देवो भव'ची आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवायला हवे..या वेळी महंत डॉ. भक्तिचरणदास महाराज म्हणाले, की नाशिकला कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने १५ कोटी भाविक येणार आहेत. प्रशासनाने सज्ज राहावे, तसेच नाशिककरांनीही स्वागत करावे. जनार्दन हरी महाराज म्हणाले, की संतांचा व्यवहार हाच त्यांचा परिचय असतो, त्यासाठी कोणत्याही देखाव्याची गरज नाही. नदी, वृक्ष यांची पूजा करणारी आमची संस्कृती आहे, मात्र देशाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पंतप्रधानांबद्दल 'जेन झी' पिढी वाईट बोलत असेल तर आता चविचार करण्याची वेळ आली आहे..पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.बैठकीत सुमेश शर्मन, मयुरेश दीक्षित, तुषार भोसले, तसेच संकेत टोके या मान्यवरांनीही मतप्रदर्शन केले. कार्यक्रमाला महापौर हिमगौरी आडके, उपमहापौर विलास शिंदे यांनीही हजेरी लावली. या वेळी संदीप सोनजे यांना संत समितीच्या उत्तर महाराष्ट्र संपर्कपदाची सूत्रे देण्यात आली. कार्यक्रमास चारही वेदांचे वेदाचार्य, विविध धार्मिक संस्थांचे प्रतिनिधी, संत, महंत, धर्माचार्य, पुरोहित, विद्वान आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.