Nashik News : घोटी, पडघा टोल प्रशासनाला महामार्ग प्राधिकरणाचा दणका; 95 दिवसांच्या वसुलीवरील अधिकार काढले

नाशिक : मुंबई, आग्रा महामार्गावरील घोटी (ता.इगतपुरी) आणि पडघा (जि.ठाणे) टोल प्रशासनाने आपल्या हद्दीतील रस्त्यांची दुरुस्ती न केल्याने या टोलनाका प्रशासनाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने दणका देत पुढील ९६ दिवसांच्या वसुलीवर अधिकार आपल्या ताब्यात घेतले आहे. या वसुलीतून येणाऱ्या ७६ कोटी रुपयातून गोंदे ते वडपे दरम्यानच्या महामार्गाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी याबाबत सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर नॅशनल हायवे ने हा निर्णय घेतला. (Ghoti Padgha toll administration has been empowered to collect 95 days of highway authority bump )