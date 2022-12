By

नाशिक : आज सकाळच्या सत्रात उप उपांत्य फेरीत नाशिकचा सामना रत्नागिरी बरोबर झाला. या स्पर्धेत नाशिकने प्रथमच नाणेफेक जिंकून संरक्षण स्विकारले.

नाशिक कडून खेळताना ज्योती मेढे 2 मिनिट 45 सेकंद, सोनाली पवार 4 मिनिट आणि वीस सेकंद, तर मनिषा पडेर हिने नाबाद 1 मिनिट चाळीस सेकंद पळतीचा खेळ केला करतांना आक्रमणात दोन गडी बाद केले, तसेच दुसऱ्या डावात सुध्दा नाबाद एक मिनिट पळती चा खेळ केला. (Nashik girls advance to the semi finals in kho kho competition Nashik Sports News)

नाशिकने आपल्या आक्रमणात 11 गडी बाद केले.वृषाली भोये आणि निशा वैजल प्रत्येकी दोन गडी तसेच तीन मिनिट आणि वीस सेकंदाचा खेळ केला.

दिक्षा सिताड तीन गडी व ऋतुजा सहारे एक गडी यांच्या चांगल्या खेळीने नाशिक संघाने सलग चौथा विजय एक डाव आणि 5 गुणांनी जिंकला.नाशिक संघाने साखळी सामन्या पासून उप उपांत्य फेरी पर्यन्त सर्व सामने हे डावाच्या फरकाने जिंकून उपांत्य फेरीत दिमाखात प्रवेश केला.

