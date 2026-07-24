Godavari River Floods Nashik : नाशिक पुराच्या विळख्यात! दुतोंड्या मारुती पाण्याखाली, गंगापूर धरणातून विसर्ग वाढला; गोदाकाठावर हायअलर्ट, पाहा स्थिती

नाशिक : चोवीस तासांपासून सुरू असलेल्या संततधारेमुळे गोदावरी नदीला यंदाच्या हंगामातील दुसरा महापूर (Gangapur Dam water release) आला. गंगापूर धरणातून गुरुवारी (ता. २३) दुपारनंतर पाण्याचा विसर्ग वाढल्याने गोदाकाठी सतर्कतेचा इशारा दिला असून, रामतीर्थ, सराफ बाजारात प्रशासनाकडून तातडीने व्यापाऱ्यांना हलविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रात्रीतून विसर्ग आणखी वाढविणार आहे. दरम्यान, पावसाने महापालिकेच्या कामकाजाची पुन्हा पोलखोल केली आहे. २४ तासांत ५५ हून अधिक ठिकाणी वृक्ष पडले, तर खोदलेल्या खड्ड्यांमुळे जागोजागी पाणी साचल्याने वाहतूक ठप्प झाली. .सिडको, जुने नाशिकमध्ये वीजपुरवठा अधिक काळ खंडीत राहीला. नंदिनी व वालदेवीला पूर आल्याने नदीकाठच्या नागरिकांना स्थलांतरित होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पावसामुळे गंगापूर धरण ९७ टक्के भरल्याने धरणातून सकाळपासून विसर्ग वाढविला आहे. गंगापूर धरणात अवघ्या १५ तासांमध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली..धरणातून गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता १२ हजार ६०० क्युसेकने विसर्ग सुरू असल्याने गोदावरीला यंदाच्या हंगामातील दुसरा पुर आला. सायंकाळी जवळपास २४ हजार क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग होणार असल्याने रात्रीतून पाण्याची पातळी वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे वालदेवी नदीला आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर सिडको विभागीय कार्यालयाकडून पाथर्डी, दाढेगाव, पिंपळगाव खांब परिसरातील नदीकाठी राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत..Kolhapur Rainfall Update : कोल्हापूर जिल्ह्यात 63 टक्के तर गगनबावड्यात 53 दिवसांत 1,555 मिमी पाऊस; पंचगंगा नदी दुसऱ्यांदा पात्राबाहेर, दोन दिवस ‘यलो अलर्ट’.शहरात ३६ वृक्ष कोसळलेशहरात विविध ठिकाणी एकूण ३६ वृक्ष कोसळले. आपत्कालीन विभागाकडून तातडीने वृक्ष हटविले. एमआयडीसी परिसरातील बाॅश कंपनी व सेंट्रल बँक परिसरात सकाळी दहाच्या सुमारास दोन मोठी झाडे पडली. एक विजेचा खांब अचानक कोसळल्याची घटना घडली. भुजबळ फार्म येथे उड्डाणपुलावर झाड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली. विधातेनगरला झाड आडवे झाल्याने रविशंकर मार्गावरील वाहतूक बंद पडली. सिडकोत फडोळ मळ्यात पेंट हाऊसचे शेड इमारतीवरून पडले. सुदैवाने दुर्घटना घडली नाही. पेलिकन पार्क येथे शिंपी मंगल कार्यालय येथे निलगिरीचे झाड पडले..५५ हून अधिक झाडे कोसळलीदेवळाली गावातील लवटेनगर, लिंगायत कॉलनी, पंचक परिसरातील शनिमंदिरालगत, दसक शिवारातील एसटीपी प्लॅन्ट समोर, के. जे. मेहता शाळेच्या जवळ गार्डन इस्टेट इमारत परिसरात, चेहडी जकात नाक्यामागे, चेहेडी पंपींग रोडवरील इंदुमती शाळा, गणपती मंदिराजवळ, वडनेर विहितगाव शिव, वडनेर विहितगाव रोड हांडोरे लॉन्स परिसर, जेल रोड कॅनॉल रोड मंदिराजवळ, अंबडकडे जाणारा रस्ता, उत्तमनगर चर्चसमोर, गजानन महाराज मंदिरासमोर, माऊली लॉन्स पाटीलनगर, पाथर्डी फाटा येथील नरहरीनगर, खंडेराव नगरमागे विष्णूपर्व अपार्टमेंटच्या भिंतीवर, द्वारका परिसरातील ट्रॅक्टर हाऊसजवळ..तसेच नानावली नागझिरी शाळेजवळ, आगर टाकळी समतानगर, ड्रीम सिटीसमोर, पंचशीलनगर, शिवाजीनगर, गोविंदनगर येथील मातोश्री कॉलनी, चेतनानगर येथील इच्छापूर्ती मंदिराजवळ, मातोश्रीनगर, खोडेनगर, हॅपी होम कॉलनी, वडाळा रोडवरील आयशा मशिद परिसरात, इंदिरानगर, पांडवनगरी येथे आयशर वाहनावर, पाथर्डी रोडवरील ज्ञानेश्वरनगर, पंचवटीत बळी मंदिर परिसर, शिवगंगानगर, दिंडोरी रोड, शहीद सर्कलजवळ, आरडी सर्कल सिटी सेंटर मॉल परिसर, शिंगाडा तलाव जैन मंदिर येथे झाडे कोसळली..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.दारणा, वालदेवीला पूरदारणा व वालदेवी धरणातील पाण्याचा विसर्ग वाढविल्याने पुर आला. दारणा धरणातून गुरुवारी एकूण विसर्ग १५, ४९८ क्युसेक्सपर्यंत पोचल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. चेहेडी येथील महापालिकेच्या मिनी बंधाऱ्याचे सर्व नऊ दरवाजे पूर्णपणे उघडले. दारणा नदीकाठावरील भगूर, संसरी, चेहेडी, पळसे, मोहगाव तसेच वालदेवी नदीकाठावरील वडनेर दुमाला, विहितगाव, देवळालीगाव आदी गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला..फडोळ मळ्यात पत्र्याची शेड कोसळलीनवीन नाशिक : पडोळ मळा परिसरात गुरुवारी (ता. २३) एका नव्याने उभारण्यात आलेल्या इमारतीच्या पेंट हाऊसवरील मोठे पत्र्याचे शेड सुमारे ७० ते ८० फूट उंचीवरून अचानक खाली कोसळल्याची घटना घडली. सुदैवाने त्यावेळी खाली कोणताही नागरिक किंवा वाहन नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली..रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूपउपेंद्रनगर ते शुभम पार्क मार्गावर पाणी साचल्याने रस्त्याला नदीचे स्वरूपउत्तमनगर, पंडितनगर मार्केट आणि आयटीआय पुलाजवळील शाहूनगर परिसरात गुडघाभर पाणीदिव्या ॲडलॅबजवळील एका व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सच्या तळमजल्यात पाणी शिरले.इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुकानांमधील फ्रिज, वॉशिंग मशिन यांसारख्या साहित्याचे नुकसानव्यापाऱ्यांना पंपाच्या साहाय्याने पाणी बाहेर काढावे लागले.अशीच परिस्थिती राजीव गांधी मुख्यालयासमोरील बेसमेंटमध्येप्रभाग २६ मधील शाहूनगर व बोरूबाबानगरमध्ये शिरले पाणीदेवळाली- पाथर्डी रस्त्यावर झूडिओ स्टोअर्स समोरचा खोलगट भागाला तळ्याचे स्वरुप,मुरलीधरनगर, दामोदरनगर आणि चेतनानगर भागाला तळ्याचे स्वरूप आले.नाशिक रोडला चेहडी, खर्जुलनगर भागातील मळे भागांना तळ्याचे स्वरूपरस्ते पाण्याखाली गेल्याने वाहतुकीला अडथळाकशिश हॉटेल परिसरात पाण्याचे तळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.