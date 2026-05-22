PM Modi Gold Appeal : मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्यातील गुंतवणूक थांबली? साडेतीन मुहूर्ताच्या तोंडावर ग्राहकांनी सराफ बाजाराकडे का फिरवली पाठ?

नाशिक : सोन्याच्या वृद्धीसाठी गुरुपुष्यामृत योग महत्त्वाचा मानला जातो, पंतप्रधान मोदी यांनी 'सोने घेऊ नका' असे आवाहन (Guru Pushyamrit Yog gold buying in Nashik) केल्यानंतरचे हे पहिले गुरुपुष्यामृत होते. त्यामुळे याकडे सर्व बाजाराचे लक्ष लागले होते. मोदी यांच्या आवाहनाचा परिणाम म्हणून सराफ बाजारात मुहूर्ताच्या दिवशी अत्यंत कमी प्रमाणात विक्री झाली. .नेहमी गुरुपुष्यामृतासाठी सोने घेणारे ग्राहकदेखील बाजारात कमी प्रमाणात फिरकल्याचे चित्र गुरूवारी (ता. २१) होते. प्रतितोेळा २४ कॅरेटसाठी १ लाख ५७ हजार ४०० तर २२ कॅरेटसाठी १ लाख ४४ हजार ८०० रूपये याप्रमाणे भाव होता..सोन्याकडे गुंतवणूक म्हणून पाहणारे अनेकजण असून महिन्याकाठी सोने घेणारे ग्राहकदेखील आहेत, परंतु साडेतीन मुहूर्त आणि गुरुपुष्यामृत योगावर सोने खरेदी करणारे निवडक ग्राहक आहेत. या दिवशी सोने घेतले म्हणजे त्यात वृद्धी होत जाते, अशी पूर्वापार प्रथा असल्याने गुरुपुष्यामृताच्या योगावर नाशिककर सोने खरेदीसाठी सराफ बाजारात गर्दी करतात..मात्र, दोन आठवड्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी सोने घेऊ नका, असे आवाहन केल्याने सामान्य ग्राहक ते गुंतवणूक करण्यासाठी सोने घेणारे ग्राहक अशा दोघांनीही सराफ बाजाराकडे पाठ फिरवली. सायंकाळनंतर तुरळक गर्दी झाली होती. परंतु सोने घेण्याच्या पटीत निम्म्याचा फरक पडत होता. मुहूर्तावर सोने घेण्यासाठी सुद्धा ग्राहक येत नाही म्हटल्यावर सराफ व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण होते. ग्राहक सोने खरेदी करण्यासाठी आलाच नाही तर व्यवसाय करायचा कसा असा सवालदेखील यावेळी काहीजणांनी केला..गुरुपुष्यामृत योगावर सोने घेणारा एक निवडक वर्ग आहे. मुहूर्तावर ते सोने घेण्यासाठी येतातच, परंतु यावेळची परिस्थिती, पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन याचा परिणाम जाणवत आहे. संमिश्र प्रतिसाद आहे. ज्यांना १ ग्रॅम घ्यायचे ते अर्धा ग्रॅम घेत आहेत, असा फरक पडला आहे.-गिरीश नवसे, अध्यक्ष, सराफ असोसिएशन.गुरुपुष्यामृत योगावर सराफ बाजारात सोने खरेदी करण्यासाठी येणारे निवडक ग्राहकसुद्धा यावेळी दिसले नाहीत. मुहूर्तावर तरी ग्राहक सोने खरेदी करतील, अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली. मात्र ग्राहकांचा कल चांदी घेण्याकडे जास्त आहे. सोन्याच्या ऐवजी ग्राहक चांदी मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत.-अमोल दाभाडे-जालनेकर, सराफ व्यावसायिक.