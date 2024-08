Dada Bhuse : जनतेची माफी मागण्यात कसला कमीपणा? पालकमंत्री दादा भुसे

Dada Bhuse : मालवणमधील घटना अत्यंत दुर्दैवी असून, त्याचे आपल्या सर्वांना दु:ख आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत माफी मागितली आहे. छत्रपती शिवरायांची, तसेच जनतेची माफी मागण्यात काही कमीपणा नसल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी (ता. ३०) स्पष्ट केले. नुसती माफी मागून उपयोग नाही, तर पुतळा दुर्घटनेप्रकरणी जयंत आपटे यांना कुणी सुपारी दिली, या घटनेचे ठाणे कनेक्शन काय, हे तपासून घ्यायला हवे, असा टोला शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी लगावला आहे. (Dada Bhuse explained that there is nothing wrong in apologizing to people )