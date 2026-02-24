नाशिक

Earthquake: नाशिकमध्ये हरसूल परिसरात २४ तासांत चार सौम्य भूकंप, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

Nashik earthquake news: नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल व आसपासच्या गावांमध्ये गेल्या २४ तासांत चार सौम्य भूकंपाची नोंद झाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Nashik earthquake

Four Mild Earthquakes in 24 Hours Shake Harsul Area Near Nashik, Villagers on Alert

Sandip Kapde
Nashik Earthquake: नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल व त्याच्या आसपासच्या भागात रविवारी सायंकाळपासून सुरू झालेल्या भूकंपाच्या धक्क्यांनी स्थानिकांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या २४ तासांत एकूण चार सौम्य स्वरूपाचे भूकंप नोंदवले गेले आहेत. यामुळे परिसरातील गावांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता पसरली असून, नागरिक सतर्क झाले आहेत.

