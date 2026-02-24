Earthquake: नाशिकमध्ये हरसूल परिसरात २४ तासांत चार सौम्य भूकंप, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

Nashik Earthquake: नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल व त्याच्या आसपासच्या भागात रविवारी सायंकाळपासून सुरू झालेल्या भूकंपाच्या धक्क्यांनी स्थानिकांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या २४ तासांत एकूण चार सौम्य स्वरूपाचे भूकंप नोंदवले गेले आहेत. यामुळे परिसरातील गावांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता पसरली असून, नागरिक सतर्क झाले आहेत..प्रथम धक्का रविवारी सायंकाळी ७ वाजून ४९ मिनिटांनी १.५ रिश्टर स्केलचा होता. त्यानंतर मध्यरात्री १.३५ रिश्टर स्केलचा दुसरा धक्का बसला. पहाटे व सकाळी १.२ रिश्टर स्केलचे दोन अतिरिक्त धक्के जाणवले. भूकंपमापन केंद्राने या सर्व घटनांची नोंद घेतली आहे. धक्के सौम्य असल्याने मोठ्या नुकसानीची बातमी नाही, तरीही वारंवार होणाऱ्या कंपनांमुळे लोक घाबरले आहेत..सौम्य भूकंपाचे धक्केगेल्या दोन वर्षांपासून डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत या भागात असे सौम्य भूकंपाचे धक्के नियमितपणे जाणवत असल्याचे दिसून आले आहे. हा प्रकार आता पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती झाल्याने स्थानिक प्रशासनाने तातडीने हालचाल केली. परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी संबंधित विभागाने अधिकाऱ्यांची टीम परिसरातील गावांमध्ये पाठवली. या अधिकाऱ्यांनी विविध गावांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली व स्थानिकांच्या अडचणी जाणून घेतल्या..Nashik Industrial Fire : सातपूर हादरले! वासाळीत दोन प्लॅस्टिक गुदामांना भीषण आग; एक कोटींचे साहित्य खाक.गावांतील रहिवाशांमध्ये घबराटभूकंपाच्या या सततच्या धक्क्यांमुळे हरसूलसह आसपासच्या अनेक गावांतील रहिवाशांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. अनेक कुटुंबे रात्री घराबाहेर थांबली होती. मुले आणि वृद्ध यांच्यात विशेषतः भीतीचे वातावरण दिसून आले. भूकंपाचा धोका ओळखून आपत्ती व्यवस्थापन पथकांना तातडीने योग्य प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यांनी प्रशासनाकडे या संदर्भात तक्रार नोंदवली असून, नियमित सतर्कता ठेवण्याचीही विनंती केली आहे..नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहनया घटनेच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. सौम्य भूकंप असले तरी सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. परिसरातील भूगर्भीय स्थितीचा अभ्यास सुरू असून, लवकरच अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..Nashik Bike Theft : नाशिकमध्ये दुचाकी चोरट्यांचा धुमाकूळ; एकाच वेळी सहा वाहने लंपास, वाहनधारकांमध्ये संतापाची लाट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.