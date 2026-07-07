Nashik Rain Alert : पर्यटकांना मोठा झटका! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे अंजनेरी, हरिहर गड अन् दुगारवाडी धबधब्याकडे जाणारे रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

नाशिक : नाशिकसह तालुका, त्र्यंबकेश्वर आणि घाटमाथ्यावर अतिवृष्टी व ढगफुटीसदृश पावसाचा इशारा वर्तविण्यात आल्याने नाशिक शहर व ग्रामीण पोलिस ‘अलर्ट मोड’वर आले (Nashik heavy rain alert today) आहेत. त्या अनुषंगाने पोलिस यंत्रणेने धबधबे, पर्यटन स्थळाकडे जाणारे रस्ते बंद केले असून, गोदाकाठ परिसरावर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच, शहरातील गोदाघाटावरही बारकाईने नजर ठेवतानाच पोलिसांची पथके तैनात केली जाणार आहेत. यासह येथील नागरिकांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहे..पावसाळा सुरू होताच, पर्यटक घाटमाथ्याकडे पर्यटनासाठी धाव घेतात. मोठ्या संख्येने पर्यटक त्र्यंबकेश्वर, ईगतपुरी, जव्हार या परिसरात जात असतात. भरपावसात डोंगररांगाभर भ्रमंती व धबधब्यांचे आकर्षण असते. यंदा पावसाने उशिराने हजेरी लावली. तरीही गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाच्या संततधारेने शहरालगतच्या पर्यटनस्थळांकडे पर्यटकांची पावले वळू लागली होती..Koyna Dam Update : कोयना धरणात प्रतिसेकंद 93 हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाण्याची आवक, 8.3 TMC ने पाणीसाठा वाढला; महाबळेश्वरात सर्वाधिक 400 MM पाऊस, नवजामध्ये किती?.दरम्यान, मंगळवारी (ता. ७) नाशिकसह त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरीसह घाटमाथा परिसरात अतिवृष्टीसह ढगफुटीसदृश पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनासह नाशिक शहर व ग्रामीण पोलिस अलर्ट मोडवर आले आहे. संभाव्य पूरस्थिती आणि दुर्घटना टाळण्यासाठी नाशिक शहर व ग्रामीण पोलिसांनी सोमवार सायंकाळापासूनच मंगळवार आणि बुधवारपर्यंत (ता. ८) अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे..गंगापूर धरण, आनंदवली, रामतीर्थ, पंचवटी, तपोवन ते माडसांगवीपर्यंतच्या गोदावरी नदीपात्रावर पोलिसांची करडी नजर असणार आहे. विशेष पथके धरणांच्या बॅकवॉटर, धरण परिसर, चांदशी, गोदाघाट व तपाेवनात तैनात करण्यात आली आहेत. धबधबे व बॅकवॉटर परिसरात पोलिसांची गस्त, तसेच नाकाबंदीसाठी विशेष अंमलदार नेमण्यात आल्याची माहिती नाशिक तालुका पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी निरीक्षक मृदुला नाईक यांनी दिली..Konkan Pune Highway : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राचा संपर्क तुटला! ताम्हिणी, भोर अन् आंबेनळी घाट बंद झाल्याने चाकरमान्यांवर मोठे संकट; शेकडो किलोमीटरचा मारावा लागणार वळसा!.धबधबे, धरणांकडे जाणारे रस्ते बंदपावसाळ्यात पर्यटकांचे आवडीचे ठिकाण असलेले अंजनेरी गड, दुगारवाडी धबधबा, हरिहर गड यासह पहिने, भावली, गंगापूर, कश्यपी धरण या परिसराकडे जाणारे रस्ते पोलिसांकडून नाकाबंदी करीत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..गोदाघाटांवर नजरगोदावरी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊन गंगापूर धरणात पाणीसाठा वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे धरणातून पाण्याचा विसर्गही करण्यात आल्यास गोदापात्राची पातळी वाढू शकेल. परिणामी गोदाघाट पाण्याखाली जाईल. अशावेळी काही हौसे-नवश्यांकडून नदीपात्रात पोहणे, गाड्या धुण्याचे धाडस केले जाते. अशा घटनांतून अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता गृहित धरून गोदाघाटावर पोलिसांकडून करडी नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच, सूचनांकडे दुर्लक्ष करणार्यांवर कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.