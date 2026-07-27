Nashik Dam Water Level Latest Update : आबादानी! धरणसाठा पोहोचला 79 टक्क्यांवर, आठ दिवसांतील पावसाचा परिणाम; 24 पैकी 14 धरणांमधून विसर्ग सुरूच

नाशिक : जिल्ह्यात विशेषतः पश्चिम पट्ट्यात सुरू असलेल्या संततधारेमुळे धरणांतील साठा वेगाने वाढत आहे. गेल्या आठ दिवसांत धरणांच्या साठ्यात तब्बल ३२ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ७९ टक्क्यांवर पोहोचला (Nashik heavy rainfall reservoir storage today) आहे. सद्यःस्थितीत पाण्याची आवक कायम असल्याने २४ पैकी १४ धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग कायम आहे. त्यामुळे गोदावरीची पूरस्थितीही कायम आहे..जून महिन्यात ओढ देणाऱ्या पावसाने जुलैच्या प्रारंभी दमदार हजेरी लावली. त्यामुळे धरणांच्या साठ्यात काहीशी भर पडली. त्यानंतर दहा दिवस पावसाने ओढ दिल्याने सर्वत्र चिंतेचे वातावरण पसरले. मात्र गेल्या आठवड्याभरापासून वरुणराजाने जिल्ह्यावर पुन्हा कृपावृष्टी केली आहे. त्यामुळे धरणांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. प्रमुख २४ धरणांमध्ये १९ जुलैला केवळ ४७ टक्के म्हणजेच ३३ हजार ४४५ दशलक्ष घनफूट साठा उपलब्ध होता. मागील आठ दिवसांच्या पावसामुळे हाच साठा ७९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सध्या धरणांतील एकत्रित जलसाठा ५५ हजार ८३१ दशलक्ष फुटांवर पोहोचला आहे..जिल्ह्यातील पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी अधूनमधून पडणाऱ्या मध्यम सरींमुळे धरणांमधील आवक कायम आहे. अद्यापही पावसाळ्याचे दोन महिने शिल्लक आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर नियमानुसार जुलैअखेरीस प्रत्येक धरणात ठराविक साठा राखणे बंधनकारक आहे. जलसंपदा विभागाकडून त्या अनुषंगाने धरणांमधील अतिरिक्त साठ्याचा विसर्ग केला जात आहे. तूर्तास चोवीस प्रमुख धरणांपैकी तब्बल १४ धरणांमधून विसर्ग सुुरूच आहे. त्यामुळे गोदावरी-दारणासह इतर नद्यांना पूरस्थिती कायम आहे. पावसाचा जोर वाढल्यास धरणांच्या विसर्गात पुन्हा एकदा वाढ होऊ शकते..Nashik Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमुक्तीची दुसरी यादी जाहीर; नाशिकमधील 68 हजारांहून अधिक शेतकरी पात्र, आधार-ॲग्रीस्टॅकची प्रक्रिया सुरू.धरणांचा रविवारचा साठा (दशलक्ष घनफूट)गंगापूर ४,७५८, दारणा ६,२६१, कश्यपी १,७०६, गौतमी-गोदावरी १,६८०, आळंदी ८२२, पालखेड ३८४, करंजवण ३,७७७, वाघाड २,०२७, ओझरखेड २,१३०, पुणेगाव ४१६, तिसगाव ३४३, भावली १,४३४, मुकणे ४,२९०, वालदेवी १,१३३, कडवा १,३९९, वाकी १,४६२, भाम २,४६४, भोजापूर ३६१, चणकापूर १,९४७, हरणबारी १,१६६, केळझर ५७२, गिरणा १४,३४९, पुनंद ९४५..Godavari River Flood Nashik : बाणगंगा नदीला महापूर, जानोरीचा पूल पाण्याखाली! नाशिक एअरपोर्ट रस्त्यावरील संपर्क तुटला; नद्या-नाले दुथडी भरून वाहू लागले.पावसामुळे झालेले नुकसानअजमीर सौंदाणेत विजेचा शॉक लागून शेतकरी समाधान पगार यांचा मृत्यूइगतपुरी व सिन्नरमध्ये प्रत्येकी एक व्यक्ती जखमीजिल्ह्यात एकूण ३२ घरांची पडझडसुरगाणा तालुक्यात दोन गोठ्यांचे नुकसानइगतपुरीत आठ वनपट्टेधारकांचे १५ हेक्टरचे नुकसानजिल्ह्यात ४० शेतकऱ्यांचेे अंदाजे ६५ हेक्टर क्षेत्र बाधितसायखेड्यात १७०, चांदोरीत १३४, चाटोरीत १२५ नागरिकांचे स्थलांतरसुरगाणा येथे वणी-सापुतारा रस्ता खचल्याने वाहतूक वळविलीमाणिकपुंज, नागासाक्या आजही कोरडेचनांदूरमध्येमश्वरचे सर्व दरवाजे आजही खुलेगंगापूरचा विसर्ग घटविला; गोदेचा पूर कायमजिल्ह्यातून यंदा २१.९ टीएमसी पाणी जायकवाडीत पोहोचले.धरणांचा विसर्ग (क्यूसेक)गंगापूर ४,९४७, दारणा १३,२५०, कडवा ६,२१६, भावली ९४८, पालखेड ४,९५६, पुणेगाव १,५६८, ओझरखेड १,६०२, गौतमी गोदावरी ५००, कश्यपी १,०००, नांदूरमध्यमेश्वर ४६,२२७, वालदेवी १,३०५, भाम २,२४८, भोजापूर ५४०, आळंदी १,२६२..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.