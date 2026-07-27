Godavari River Flood Nashik : बाणगंगा नदीला महापूर, जानोरीचा पूल पाण्याखाली! नाशिक एअरपोर्ट रस्त्यावरील संपर्क तुटला; नद्या-नाले दुथडी भरून वाहू लागले

नाशिक : शहर व परिसराला रविवारी (ता. २६) सायंकाळी संततधारेने झोडपून काढले. त्यामुळे शहरातील रस्ते जलमय झाले. इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतही पावसाचा जोर कायम (Gangapur Dam water release latest update) आहे. गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जोर वाढल्याने धरणाच्या विसर्गात ५३७ क्यूसेकने वाढ करून चार हजार ९४७ क्यूसेकवर नेण्यात आला. परिणामी, गोदावरीची पूरस्थिती कायम आहे. .दुसरीकडे बाणगंगा नदीला महापूर आल्याने जानोरी येथील पूल पाण्याखाली गेला आहे. त्यामुळे एअरपोर्ट रस्त्यामार्गे जाणाऱ्या गावांचा संपर्क तुटला आहे. दोन्ही बाजूने वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्ट्यात आठवड्याभरापासून पावसाने मुक्काम ठोकला आहे. नाशिक शहरात दिवसभराच्या रिपरिपीनंतर दुपारी चारपासून पावसाचा जोर अधिकच वाढला. प्रमुख रस्त्यांना तळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. रात्री उशिरापर्यंत पावसाचा जोर कायम असल्याने सुटीचे प्लॅनिंग केलेल्या नाशिककरांनी घरातच थांबणे पसंत केले. शहरात सकाळी साडेआठ ते सायंकाळी साडेपाच या कालावधीत ३७.६ मिलिमीटर पर्जन्याची नोंद करण्यात आली. गंगापूर धरणातून विसर्ग वाढविण्यात आला असून, शहरातही पावसाचा जोर अधिक आहे. परिणामी धरणाचा विसर्ग तसेच शहरातील पावसाच्या पाण्यामुळे होळकर पुलाजवळ आठ हजार ८०१ क्यूसेकने पाण्याचा प्रवाह सुरू आहे..Koyna Dam Update : 'एल-निनो'चं संकट टळलं! अवघ्या 2 आठवड्यांत बदललं चित्र; कोयना धरण 80 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर, 'कृष्णा'काठच्या शेतीचा प्रश्न मिटणार.जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्टा असलेल्या इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर तसेच पेठ व सुरगाणा तालुक्यातही दिवसभरात जोरदार सरी बरसल्या. दिंडोरी व कळवण तालुक्यातही ठिकठिकाणी पावसाने दणका दिला आहे. निफाड तालुक्यात सततच्या पावसाने बाणगंगा नदीला पूर आला. पुरामुळे ओझर शहरातील जनजीवन विस्कळित झाले. पावसाने जिल्ह्यात ३२ घरांची पडझड झाली असून, त्यात इगतपुरी (९), निफाड (६), सुरगाणा (५) आणि कळवण (४) तालुक्यातील घरांचा समावेश आहे. पावसाचा जोर कायम असल्याने जिल्ह्यातील १४ धरणांतून मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग केला जात आहे. नद्या-नाले दुथडी भरून वाहत असल्याने नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.धरणांचा विसर्ग (क्यूसेक)गंगापूर ४,९४७, दारणा १३,२५०, कडवा ६,२१६, भावली ९४८, पालखेड ४,९५६, पुणेगाव १,५६८, ओझरखेड १,६०२, गौतमी गोदावरी ५००, कश्यपी १,०००, नांदूरमध्यमेश्वर ४६,२२७, वालदेवी १,३०५, भाम २,२४८, भोजापूर ५४०, आळंदी १,२६२..पावसामुळे झालेले नुकसानअजमीर सौंदाणेत विजेचा शॉक लागून शेतकरी समाधान पगार यांचा मृत्यूइगतपुरी व सिन्नरमध्ये प्रत्येकी एक व्यक्ती जखमीजिल्ह्यात एकूण ३२ घरांची पडझडसुरगाणा तालुक्यात दोन गोठ्यांचे नुकसानइगतपुरीत आठ वनपट्टेधारकांचे १५ हेक्टरचे नुकसानजिल्ह्यात ४० शेतकऱ्यांचेे अंदाजे ६५ हेक्टरक्षेत्र बाधितसायखेड्यात १७०, चांदोरीत १३४, चाटोरीत १२५ नागरिकांचे स्थलांतरसुरगाणा येथे वणी-सापुतारा रस्ता खचल्याने वाहतूक वळविली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.