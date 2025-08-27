Nashik Rain News : गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला नाशिकमध्ये पावसाची हजेरी, हवामान विभागाचा ‘यलो अलर्ट’

नाशिक: गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी (ता. २६) नाशिकमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सायंकाळनंतर पावसाचा जोर वाढल्याने गणेशभक्तांचा हिरमोड झाला. हवामान विभागाने जिल्ह्याच्या घाटमाथा परिसराला पुढील चार दिवसांसाठी ‘यलो अलर्ट’ दिला असून, या काळात काही ठिकाणी मुसळधारेची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..आठ दिवसांपासून जिल्ह्यात पावसाचा मुक्काम आहे. मंगळवारी सकाळपासूनच हलक्या-मोठ्या सरींनी शहराला भिजवले. मात्र सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास पावसाचा जोर वाढल्याने घराकडे परतणाऱ्या नागरिकांची चांगलीच धावपळ उडाली. गणरायाच्या स्वागतासाठी बाहेर पडलेल्या भक्तांनाही या पावसामुळे त्रास सहन करावा लागला. रस्त्यावरील छोट्या-मोठ्या विक्रेत्यांनाही या सरींनी फटका बसला. सायंकाळी पाचपर्यंत शहरात १.५ मिमी पावसाची नोंद झाली..ग्रामीण भागातही पावसाचा जोर कायम होता. इगतपुरी परिसरात दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू होती, तर त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा व दिंडोरी तालुक्यांत ठिकठिकाणी जोरदार सरी कोसळल्या. इतर तालुक्यांतही हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. जिल्ह्यात २४ तासांत सरासरी ४.२ मिमी पाऊस नोंदला गेला असून, यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत ५५८ मिमी पाऊस झाले आहे. हे वार्षिक सरासरीच्या सुमारे ६० टक्के इतके आहे..हवामान विभागाने शनिवारपर्यंत घाटमाथा परिसरासाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे. या काळात ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहत हलक्या ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Ganesh Chaturthi 2025: भारतभर गाजणारा बाप्पांचा जल्लोष! जाणून घ्या विविध राज्यांतील खास गणेशोत्सवाच्या परंपरा.धरणांचा विसर्ग कायमजिल्ह्यातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात सातत्याने पावसाचा जोर असल्याने पातळीत वाढ होत आहे. सध्या २६ धरणांमध्ये मिळून ६४ हजार ५०० दलघफू (९१.३४ टक्के) साठा झाला. गंगापूर व दारणासह १८ धरणांतून विसर्ग सुरू आहे. गंगापूर धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे गोदाघाटावरील मंदिरे व सांडवे पाण्याखाली गेले. दरम्यान, जिल्ह्यातील धरणांतून नांदूरमध्यमेश्वरमार्गे तब्बल ५४ हजार ९४५ दलघफू म्हणजेच ५५ टीएमसी पाणी ‘जायकवाडी’त पोहोचले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.