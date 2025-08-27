नाशिक

Nashik Rain News : गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला नाशिकमध्ये पावसाची हजेरी, हवामान विभागाचा ‘यलो अलर्ट’

Heavy Rainfall in Nashik Ahead of Ganesh Festival : नाशिक शहर आणि घाटमाथा परिसरात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचलेले असून धरणांतून विसर्ग सुरू असल्याने गोदाघाटावरील मंदिरे पाण्याखाली गेलीत.
Monsoon
Nashik Ganesh Chaturthi Rain Alertesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी (ता. २६) नाशिकमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सायंकाळनंतर पावसाचा जोर वाढल्याने गणेशभक्तांचा हिरमोड झाला. हवामान विभागाने जिल्ह्याच्या घाटमाथा परिसराला पुढील चार दिवसांसाठी ‘यलो अलर्ट’ दिला असून, या काळात काही ठिकाणी मुसळधारेची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

