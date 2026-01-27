नाशिक

Nashik Hit-and-Run Case: नाशिकमध्ये पुण्यातील ‘पोर्श’सारखा थरार! CCTV मध्ये भीषण हिट अँड रन कैद; बड्या बापाचा अल्पवयीन मुलगा ताब्यात

Nashik Hit-and-Run Case Video Viral: गंगापूर रोडवर भरधाव चारचाकीने दुचाकीला धडक दिली, CCTV मध्ये थरार कैद झाला आहे; याप्रकरणी अल्पवयीन चालक ताब्यात घेतले आहे.
Porsche-Like Horror in Nashik: CCTV Captures Brutal Hit-and-Run, Minor Driver Detained

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नाशिक शहरात ‘हिट अँड रन’ प्रकाराने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गंगापूर रोड परिसरात भरधाव चारचाकी वाहनाने दुचाकीला पाठीमागून दिलेल्या जोरदार धडकेत दोघेजण गंभीर जखमी झाले असून या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, अपघात घडवणारा वाहनचालक अल्पवयीन असल्याचे निष्पन्न झाले असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

