Nashik Hit-and-Run Case: नाशिकमध्ये पुण्यातील ‘पोर्श’सारखा थरार! CCTV मध्ये भीषण हिट अँड रन कैद; बड्या बापाचा अल्पवयीन मुलगा ताब्यात

नाशिक शहरात ‘हिट अँड रन’ प्रकाराने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गंगापूर रोड परिसरात भरधाव चारचाकी वाहनाने दुचाकीला पाठीमागून दिलेल्या जोरदार धडकेत दोघेजण गंभीर जखमी झाले असून या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, अपघात घडवणारा वाहनचालक अल्पवयीन असल्याचे निष्पन्न झाले असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..ही घटना नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या गंगापूर रोड परिसरात घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुचाकीवरून जाणारे दोघेजण आपल्या मार्गावरून जात असताना पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव चारचाकीने अचानक जोरदार धडक दिली. गाडीटा वेग आणि तीव्रता इतकी होती की दुचाकीवरील दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. अपघातानंतर काही काळ परिसरात एकच गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये ही संपूर्ण घटना स्पष्टपणे कैदअपघातानंतर कारचालक घटनास्थळावर थांबण्याऐवजी वाहन घेऊन पसार झाल्याने हा प्रकार ‘हिट अँड रन’ ठरला. मात्र, परिसरात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये ही संपूर्ण घटना स्पष्टपणे कैद झाली. व्हिडिओमध्ये चारचाकीचा वेग, धडकेचा क्षण आणि त्यानंतरची परिस्थिती दिसून येत आहे..Nashik Bike Theft : चोरीची दुचाकी विकायला आला अन् पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला; ५ महागड्या गाड्या जप्त.गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखलया घटनेची माहिती मिळताच गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू करून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संबंधित चारचाकी वाहनाचा शोध घेतला. तपासादरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे, अपघात करणारा चालक हा अल्पवयीन मुलगा आहे. प्राथमिक चौकशीत हा मुलगा शहरातील एका शासकीय कर्मचाऱ्याचा मुलगा असल्याची माहिती समोर आली आहे..पोलिसांनी संबंधित अल्पवयीन वाहनचालकाला ताब्यात घेतले असून त्याच्याविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. अल्पवयीन असूनही वाहन चालवणे, तसेच अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळ काढणे या बाबी गंभीर मानल्या जात आहेत. .जखमी झालेल्या दोघांवर रुग्णालयात उपचार सुरूदरम्यान, या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दोघांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे शहरात अल्पवयीन वाहनचालकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून वाहतूक नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..Nashik Suryanarayan Temple : नाशिकच्या रामतीर्थावर उजळतेय 'वैदिक सूर्यतेज'; जाणून घ्या अक्कलकोट स्वामींच्या शिष्याने स्थापिलेल्या मंदिराचा इतिहास!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.