Igatpuri MIDC Land Acquisition : आडवण-पारदेवीतील प्रस्तावित एमआयडीसी जमीन संपादनप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा शेतकरी, आदिवासींना अंतरिम दिलासा; नोटिसीत काय?

नवीन नाशिक : इगतपुरी तालुक्यातील आडवण व पारदेवी गावांतील प्रस्तावित एमआयडीसी जमीन संपादनप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकरी व आदिवासी ग्रामस्थांना अंतरिम दिलासा दिला (Igatpuri MIDC Land Acquisition) आहे. संबंधित जमिनींचा ताबा तसेच फेरफार नोंदींमध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही बदल करू नये, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार व एमआयडीसीला दिले आहेत. न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले..याचिकाकर्त्यांनी ग्रामसभांच्या हरकतींचा योग्य विचार न करता जमीन संपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेला असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडला. त्यावर राज्य सरकार व एमआयडीसीने संपादन प्रक्रिया कायद्यानुसारच राबविल्याचा दावा केला..Maharashtra Rain Alert : बंगालच्या उपसागरातील 'डीप डिप्रेशन'ची तीव्रता वाढली; महाराष्ट्रात पुढील 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश किनारपट्टीवर काय स्थिती?.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ग्रामसभांच्या ठरावांमध्ये पर्यावरण, आदिवासींची जीवनशैली, शेती, परंपरा आणि जलस्रोतांबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेची नोंद घेतली. या मुद्द्यांचा सखोल विचार आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी प्रथमदर्शनी भक्कम मुद्दे उपस्थित केल्याचे निरीक्षण नोंदविले..राज्य सरकार व एमआयडीसीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देताना न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित जमिनींचा ताबा आणि फेरफार नोंदींची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. ग्रामस्थ विष्णू कोकणे व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांनी ही माहिती दिली. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. रामेश्वर गिते यांनी काम पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.