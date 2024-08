Nashik News : शहरात 7 महिन्यात 179 महिलांवर अत्याचार; 27 अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग

Nashik News : बदलापूर येथील अल्पवयीन चिमुरडीवरील अत्याचाराच्या घटनेने महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नाशिक शहर आयुक्तालय हद्दीत गेल्या सात महिन्यांमध्ये २७ अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग तर, ३० मुलींवर अतिप्रसंग झाल्याच्या घटना घडल्या. याप्रकरणी पोक्सोअन्वये गुन्हे दाखल आहेत. शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये गेल्या जानेवारी ते जुलैअखेर बलात्काराचे ६१ गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये ३० अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याने पोक्सोसह बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. (In 7 months 179 women were raped and 27 minor girls were molested in city )