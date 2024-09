Edible Oil Price Hike : 8 दिवसात तेलाच्या किंमतीत 20 ते 25 प्रति किलोने वाढल्या... गृहिणी आणि गणेश भक्तांचे बजेट कोलमडले

कोकणगांव : केंद्र सरकारने शुक्रवारी (दि.१३) क्रूड आणि रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील सिमाशुल्क अनुक्रमे 20 टक्के आणि 32.5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तेलांच्या किंमतीने उसळी घेतल्याचे बाजारात बघायला मिळाले. आठ दिवसांत तेलाच्या किंमतीत 20 ते 25 रुपये प्रति किलो दराने वाढ बघायला मिळाली असल्याने गृहिणी आणि गणेश भक्तांचे बजेट कोलमडले आहे. (In 8 days edible oil prices increased by 20 to 25 per kg by central government)