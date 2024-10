Diwali Festival 2024 : रेडिमेड फराळाकडे नागरिकांचा वाढता कल; वस्तूंचे दर 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढले

Ready snacks sold in the market on the occasion of Diwali. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









जुने नाशिक : वाढती महागाई आणि धावपळीचे जीवनामुळे दिवाळी तयार फराळास मागणी वाढली आहे. सुमारे ७० टक्के नागरिकांचा तयार फराळ खरेदीकडे कल आहे. चकली, गुळाचे अनारसे, रवा आणि बेसन लाडू यांना अधिक मागणी असल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले. दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत नागरिकांची लगबग वाढली आहे. तयार फराळ खरेदीकडेही नागरिकांचा कल दिसून येत आहे.