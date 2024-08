Nashik PESA Bharti Strike: पेसा संवर्ग भरती प्रकरणी गावितांचे बेमुदत उपोषण! सलग दुसऱ्या दिवशी भरपावसात आंदोलन

While agitating at the Tribal Development Commissionerate, former MLA J. P. Gavit esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Nashik PESA Bharti Strike : पेसा क्षेत्रातील पात्रताधारकांना नियुक्ती मिळावी, या मागणीसाठी उपोषणकर्त्यांकडून साखळी उपोषण तसेच आदिवासी तालुक्यात चक्काजाम आंदोलन सुरू असताना माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी शुक्रवार (ता. २३)पासून आदिवासी आयुक्तालयात बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. शनिवारी (ता. २४) सलग दुसऱ्या दिवशी हे उपोषण सुरू होते. त्यांच्यासमवेत उपोषणात चिंतामण गावित, भास्कर गावित, मंदाकिनी भोये, भारती भोयेदेखील सहभागी झाले आहेत. (Indefinite hunger strike of villagers PESA cadre recruitment) Loading content, please wait...