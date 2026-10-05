नाशिकच्या १५ उद्योगांना तैवानमधे निर्यातीची संधी

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नाशिकच्या १५ उद्योगांना तैवानमध्ये निर्यातीची संधी
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तैवानच्या अधिकाऱ्यांची सिन्नर, अंबड ‘एमआयडीसी’ला भेट
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ५ : दोन दिवसांपासून नाशिकमध्ये आलेल्या तैवानच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता. ५) सिन्नर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींना भेट देत उत्पादनांची खात्री केली. रविवारी (ता. ४) झालेल्या सादरीकरणानंतर प्रथम टप्प्यावर १५ कारखान्यांची निवड केली असून, करारानंतर त्यांना आपला माल थेट तैवानला निर्यात करता येईल.
अंबड इंडस्ट्रीज ॲन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा), नाशिक इंडस्ट्रीज ॲन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा), लघुउद्योग भारती आणि स्टार टेक अलायन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिकमध्ये दोनदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. तैवानचे हेन्री, ‘आयमा’चे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार, ‘लघुउद्योग भारती’चे अध्यक्ष नितीन ढगे उपस्थित होते.
सोमवारी तैवानच्या शिष्टमंडळाने सिन्नर ‘एमआयडीसी’ला प्रत्यक्ष भेट दिली. मंगळवारी (ता. ६) हे शिष्टमंडळ अंबड ‘एमआयडीसी’तील काही कंपन्यांना भेट देऊन त्यांचे उत्पादन तपासणार आहेत.
दोन दिवसांच्या सादरीकरणानंतर नाशिकमधून साधारणतः १५ उद्योगांची निवड प्राथमिक टप्प्यावर झाली आहे. पुढील टप्प्यात यशस्वी झाल्यास नाशिकच्या उद्योजकांना आपले उत्पादन थेट तैवानला पाठविता येतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत करारही करण्यात येतील. तसेच, तैवानचे अधिकारी कायमस्वरूपी येथे राहतील. त्यांच्या कार्यालयासाठी ‘आयमा’ जागा देणार असल्याने पुढील प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
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नाशिकमध्ये तैवानचे कार्यालय
नाशिकमधील अंबड व सातपूरसह इतर ‘एमआयडीसी’मधील कारखान्यांतून थेट तैवानला निर्यात करता येणार आहे. यासाठी तैवानचे एक ते दोन अधिकारी हे थेट नाशिकला राहतील. ‘आयमा’ने त्यांना कार्यालय उभारण्यासाठी जागा दिल्याने त्याच ठिकाणी हे अधिकारी बसतील.
निर्यातवाढीच्या संधी
नाशिकच्या उत्पादकांमध्येच स्पर्धा करण्यापेक्षा देशाबाहेरील बाजारपेठेत आपला माल विकण्याची संधी यानिमित्त उपलब्ध झाली आहे. तैवानबरोबर करार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. निर्यातीला चालना मिळेल.
- राजेंद्र पानसरे, अध्यक्ष, ‘आयमा’