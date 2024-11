Nashik Central Vidhan Sabha Election : फरांदेंसाठी विकासाचा मुद्दा भरवशाचा; मध्य नाशिकमध्ये महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतील सूर

Office bearers present at the coordination meeting of the office bearers of Mahayuti in Madhya Vidhan Sabha Constituency. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









नाशिक : मागील दहा वर्षांत मध्य विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली आहेत. विरोधकांकडे प्रचारासाठी कुठलेच मुद्दे नाहीत. त्यामुळे दिशाभूल करणाऱ्या अफवा पसरविल्या जात असल्याचा आरोप महायुतीच्या सहाय्यतांच्या बैठकीत करण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाचे प्रभारी अमित ठाकर या वेळी उपस्थित होते. मध्य नाशिक मतदारसंघाच्या महायुतीच्या उमेदवार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या प्रचारार्थ संयुक्त बैठक बोलाविण्यात आली.