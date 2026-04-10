Nashik IT Company Harassment Case : नाशिक आयटी कंपनीतील दोषींवर 'मकोका' लावा; काय म्हणाले मंत्री शिरसाठ? धर्मांतर आणि ड्रग्ज कनेक्शनचा संशय

नाशिक : शहरातील आयटी कंपनीत समोर आलेले महिला छेडछाडीचे प्रकरण केवळ वैयक्तिक वादापुरते मर्यादित नसून, त्यामागे एक मोठे आणि भयानक रॅकेट असण्याचा संशय मंत्री सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी व्यक्त केला (Nashik IT Company Harassment Case) आहे. यातील दोषींवर 'मकोका' आणि 'पॉक्सो'अंतर्गत कारवाई करावी, यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..मंत्री शिरसाठ (Sanjay Shirsat Statement) म्हणाले, की अनेक अतिरेकी कारवाया किंवा ड्रग्ज प्रकरणांमध्ये सुशिक्षित आणि तरुण पिढीचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. नाशिकमधील या कंपनीतही असेच काही 'साखळी' काम करत आहे का, याचा तपास एसआयटी करत आहे. ज्या ठिकाणी महिला कर्मचारी काम करतात, त्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे पूर्ण नियंत्रण असायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..'आम्ही ऑपरेशन सांगून करत नाही'शिवसेना पक्षांतर्गत फेरबदलांवर बोलताना त्यांनी पक्षात कोणाची वर्णी लावायची आणि कोणाला काढायचे, हे सर्व अधिकार उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आहेत. आम्ही त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाच्या पाठीशी आहोत. 'ऑपरेशन टायगर'बाबत सूचक वक्तव्य करताना त्यांनी सांगितले, की 'आम्ही ऑपरेशन सांगून करत नाही, ज्या दिवशी शिकार टार्गेटवर येईल, त्या दिवशी एका दिवसात खेळ संपलेला असेल.'.Ladki Bahin Scheme Fraud : KYC च्या नावाखाली महिलांच्या इभ्रतीवर घाला! 'लाडकी बहीण' योजनेच्या केवायसीसाठी चक्क शरीरसुखाची मागणी; दोन नराधमांवर गुन्हे दाखल.वेध शिवाजी पार्कवरील ड्रोन शोचे...येत्या १३ तारखेला शिवाजी पार्क येथे दोन हजार ड्रोनद्वारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जीवनपट आकाश कवेत घेताना दिसेल. २० मिनिटांची ही चित्रफीत एक ऐतिहासिक अनुभव असेल, अशी माहितीही शिरसाठ यांनी दिली.