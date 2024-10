Kalawan Assembly Election 2024 : अजित पवार गटाकडून नितीन पवारांची उमेदवारी निश्चित, मविआ खेळणार मोठी खेळी

मतदारसंघात केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर विद्यमान आमदार नितीन पवार पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. गतवेळेसारखेच माकपच्या जीवा पांडू गावितांचे आव्हान असेल. याशिवाय भाजपचे सुरगाणा तालुकाध्यक्ष रमेश थोरात व भाजपा आदिवासी आघाडीचे प्रदेश सरचिटणीस एन. डी. गावित अपक्ष उमेदवारी करणार असल्याचे बोलले जात आहे. मतदारसंघात केलेली विविध विकासकामासाठी आणलेला भरघोष निधी ही आमदार नितीन पवारांची जमेची बाजू असणार आहे. (Kalawan Assembly issue of development will be effective)