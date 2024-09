Nashik Green Chilli News: खानगावला होतेय हिरव्या मिरचीचे ‘हब’! उपबाजार आवारात खरेदी विक्रीला पसंती; भावही चांगले असल्याने आवक वाढली

लासलगाव : लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपबाजार २००३ मध्ये खानगाव येथे सुरू झाले. त्यानंतर येथे हिरव्या मिरचीची विक्री सुरू झाली. भावही चांगला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याने येथील उलाढाल वाढत गेली असून आता कांद्यापाठोपाठ लासलगावजवळील खानगाव हिरव्या मिरचीचे ‘हब’ बनत चालले आहे. (Nashik Khangaon becoming hub of green chillies Prefer to buy sell in sub market premises )