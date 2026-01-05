Nashik to Kolkata Air Service : नाशिक-कोलकता थेट विमानसेवेचा मार्ग मोकळा; मार्चपासून झेप घेणार विमान!

नाशिक: शहरात बंगाली बांधवांची लोकसंख्या साधारण पन्नास हजारांच्या आसपास आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपासून बंगाली कल्चर असोसिएशनतर्फे नाशिक ते कोलकता विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार मार्च ते ऑक्टोबरदरम्यान ही विमानसेवा सुरू होणार असल्याची माहिती नाशिक विमानसेवेचे प्रमुख नितीन सिंग यांनी दिली. .बंगाली कल्चर असोसिएशनचा पहिला वर्धापन दिन शनिवारी (ता. ३) साजरा झाला. त्या वेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. डॉ. संदीप रॉय, समरनाथ बॅनर्जी, सुमन व शेखर घोष, सौमित्र मुखर्जी, सुराजित सेनगुप्ता, तनुश्री बागची, नंदिता गांगुली, सुभाष बॅनर्जी यांच्यासह अनेक बंगाली बांधव उपस्थित होते. शहरात बंगाली समाजाच्या तीन-चार पिढ्यांपासून बांधव वास्तव्यास असून, ते विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. सध्या कोलकत्याला जावयाचे झाल्यास पुणे किंवा थेट मुंबईवरून विमानसेवा आहे..तत्पूर्वी नाशिकमध्ये हवाईसेवा सुरू करण्यासाठी एयर इंडिया, इंडिगो व अकासा या तीन विमान कंपन्यांकडे विनंती करण्यात आली होती. त्यापैकी इंडिगो व एअर इंडियाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे..Railway Mega Block : रेल्वे प्रवाशांचे ‘मेगा’ हाल; दौंड-काष्टीदरम्यान २० दिवसांचा ब्लॉक.काही महिन्यांपूर्वी बंगाली असोसिएशनतर्फे मुंबई-कोलकता दुरांतो सुपरफास्ट एक्स्प्रेसला नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाला थांबा द्यावा, अशी मागणी खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्याकडे करण्यात आली होती. नाशिक-कोलकता थेट प्रवासासाठी दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने रेल्वे व विमानसेवा सुरू झाल्यास शहरातील आजूबाजूंच्या शहरांमधील पर्यटकांना याचा लाभ होणार आहे..कुंभमेळ्यासाठी अनेक बंगाली बांधव नाशिकला येतात. त्यांच्यासाठी विमानसेवा व रेल्वेसेवा महत्त्वाची असणार आहे. त्यानिमित्त दोन संस्कृतीची देवाणघेवाण होते, शिवाय, दुर्गापूजा मंडळांमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची राहण्याची सोय करण्याचा मानस आहे.- डॉ. संदीप रॉय, अध्यक्ष, बंगाली कल्चर असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.