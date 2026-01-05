नाशिक

Nashik to Kolkata Air Service : नाशिक-कोलकता थेट विमानसेवेचा मार्ग मोकळा; मार्चपासून झेप घेणार विमान!

Direct Nashik–Kolkata Flight to Begin Soon : दोन वर्षांपासून बंगाली कल्चर असोसिएशनतर्फे नाशिक ते कोलकता विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार मार्च ते ऑक्टोबरदरम्यान ही विमानसेवा सुरू होणार असल्याची माहिती नाशिक विमानसेवेचे प्रमुख नितीन सिंग यांनी दिली.
नाशिक: शहरात बंगाली बांधवांची लोकसंख्या साधारण पन्नास हजारांच्या आसपास आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपासून बंगाली कल्चर असोसिएशनतर्फे नाशिक ते कोलकता विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार मार्च ते ऑक्टोबरदरम्यान ही विमानसेवा सुरू होणार असल्याची माहिती नाशिक विमानसेवेचे प्रमुख नितीन सिंग यांनी दिली.

