Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यासाठी प्रशासनाचा मोठा प्लॅन! तब्बल 4,500 बसेस धावणार, दररोज 33 लाख भाविक करणार प्रवास

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुरक्षित व सुलभ व्हावा यादृष्टीने चार हजार ५०० बस तैनात करण्यात येणार (Nashik Kumbh Mela 2027) आहेत. कुंभमेळा प्राधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून व्यापक सार्वजनिक वाहतूक आराखडा तयार केला आहे. दररोज ३३ लाखांहून अधिक भाविकांची वाहतूक क्षमता निर्माण केली जाणार आहे..सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या वाहतूक आराखड्यात बाह्य वाहनतळ, अंतर्गत प्रवासी उतरविण्याची ठिकाणे आणि रामकुंड तसेच त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरातील पायी मार्ग व्यवस्था अशा तीन स्तरांवर नियोजन केले आहे. त्या अंतर्गत रस्ते मार्गाने येणाऱ्या भाविकांसाठी ४६ बाह्य वाहनतळांपासून विशेष बस सोडण्यात येतील..त्यामध्ये नाशिकमधील बाह्य वाहनतळ ते अंतर्गत ठिकाणांसाठी ९०० बस, नाशिक वाहनतळ ते त्र्यंबकेश्वर मार्गासाठी एक हजार ४८५ बस, तर त्र्यंबकेश्वरमधील अंतर्गत वाहतुकीसाठी ३२५ बस उपलब्ध असतील. गर्दीच्या काळातील अतिरिक्त गरज लक्षात घेऊन २९० बस राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या व्यवस्थेद्वारे २४ तासांत सुमारे ४०७ फेऱ्यांचे नियोजन केले आहे. दररोज सुमारे २५.३६ लाख भाविकांची वाहतूक करण्याची क्षमता उपलब्ध होणार आहे..Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.देशभरातून रेल्वेने येणाऱ्या भाविकांसाठीही स्वतंत्र बसफेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. नाशिक रोड, देवळाली, ओढा, खेरवाडी आणि कसबे सुकेणे या पाच रेल्वेस्थानकांना बससेवेशी जोडण्यात येईल. त्यासाठी एक हजार ५०० बसचे नियोजन केले आहे. त्यांपैकी ५२० बस रेल्वेस्थानक ते अंतर्गत वाहनतळ आणि ६८० बस रेल्वेस्थानक ते त्र्यंबकेश्वर मार्गावर धावतील. तसेच ३०० बस राखीव ठेवण्यात येतील. या व्यवस्थेतून दररोज सुमारे ८.२६ लाख रेल्वे प्रवाशांची वाहतूक करता येणार असल्याची माहिती प्राधिकरणाने दिली आहे..सार्वजनिक वाहतूक नियोजन४,५०० बसची एकात्मिक व्यवस्थातीन हजार बस रस्तेमार्गाने येणाऱ्या भाविकांसाठी१,५०० बस रेल्वे प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठीदररोज ३३ लाखांहून अधिक प्रवासी क्षमता४६ बाह्य वाहनतळ जोडले जाणार५ रेल्वेस्थानकांवरून बससेवा.India Nepal Border Dispute : लिपुलेख-कालापानी वादात चीनची एन्ट्री? भारताने नेपाळला सुनावले; द्विपक्षीय यंत्रणा असताना तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही!.रस्तेमार्गावरील व्यवस्थानाशिक बाह्य वाहनतळ ते अंतर्गत भागापर्यंत ९०० बसनाशिक वाहनतळ ते त्र्यंबकेश्वर १,४८५ बसचे नियोजनत्र्यंबकेश्वरअंतर्गत वाहतुकीसाठी ३२५ बसेची सुविधा२९० बस राखीवदररोज २५.३६ लाख प्रवासी क्षमता.अमृत स्नान नियोजनखासगी वाहनांना बाह्य वाहनतळापर्यंत प्रवेशपुढील प्रवासासाठी विशेष बससेवारामकुंड आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात पायी मार्गांना प्राधान्य.कुंभमेळ्यासाठी अनेक भाविक शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे येतात. त्यांच्या प्रवासातील शेवटचे काही किलोमीटर सुरक्षित, सुलभ आणि नियोजनबद्ध व्हावेत, यावर आमचा भर आहे. मोठ्या प्रमाणावरील गर्दीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि भाविकांची सुविधा लक्षात घेऊन ही विशेष बसव्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.-शेखर सिंह, आयुक्त, कुंभमेळा प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.