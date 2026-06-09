नाशिक

Nashik Kumbh Mela : 2027 सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक सज्ज! आयटीआय ते पिंपळगाव बहुला मार्गावरील 'या' मोठ्या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात, पाहा कामाची सद्यःस्थिती

Nashik Speeds Up Kumbh Mela 2027 Infrastructure Preparations : सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या तयारीसाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्गावरील युटिलिटी प्रकल्पाला वेग आला आहे.
What is the latest update on Nashik Kumbh Mela 2027 preparations?

What is the latest update on Nashik Kumbh Mela 2027 preparations?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून नाशिक- त्र्यंबकेश्वर जोडणाऱ्या आयटीआय सिग्नल ते पिंपळगाव बहुला मार्गावर युटिलिटी प्रकल्पाला वेग आला (Nashik Trimbakeshwar road development update) आहे. ४.७७ किलोमीटरच्या मार्गावर पाणीपुरवठा, सांडपाणी, गॅस लाईन, ऑप्टिकल फायबर आणि पावसाळी पाणी निचरा आदी सेवा तयार केल्या जात आहेत.

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