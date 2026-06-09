Nashik Kumbh Mela : 2027 सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक सज्ज! आयटीआय ते पिंपळगाव बहुला मार्गावरील 'या' मोठ्या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात, पाहा कामाची सद्यःस्थिती

नाशिक : २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून नाशिक- त्र्यंबकेश्वर जोडणाऱ्या आयटीआय सिग्नल ते पिंपळगाव बहुला मार्गावर युटिलिटी प्रकल्पाला वेग आला (Nashik Trimbakeshwar road development update) आहे. ४.७७ किलोमीटरच्या मार्गावर पाणीपुरवठा, सांडपाणी, गॅस लाईन, ऑप्टिकल फायबर आणि पावसाळी पाणी निचरा आदी सेवा तयार केल्या जात आहेत..महापालिकेच्या माहितीनुसार, पाणीपुरवठा, सिव्हरेज आणि एमएनजीएल गॅस पाइपलाइनची कामे पूर्ण झाली आहेत. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी ४.७७ किमी ओएफसी नेटवर्क टाकण्याचे काम सुरू असून, २.८६६ किमी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजचे कामही प्रगतिपथावर आहे..सिंहस्थात वाढणारी गर्दी, पार्किंग आणि शहराच्या दीर्घकालीन विकासाचा विचार करून विविध विभागांच्या समन्वयातून हा प्रकल्प राबवला जात आहे. आयटीआय सिग्नल ते महिंद्रा सर्कल दरम्यान रस्त्याची एक बाजू बंद राहील. दोन्ही दिशेची वाहतूक दुसऱ्या बाजूने आणि पर्यायी मार्गांनी वळवण्यात आली आहे. नागरिकांनी वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Dapoli Mandangad Highway : दापोली-मंडणगड महामार्गाची दुरवस्था! विसापूर फाट्यापर्यंत रस्त्याची चाळण; वाहनचालकांना करावी लागतेय मोठी कसरत, पर्यटनालाही फटका.कामांची सद्यःस्थितीअमृत योजनेअंतर्गत ८३० मीटर पाणीपुरवठा लाइन पूर्णपीपी-एचएएम अंतर्गत ९०० मीटर सिव्हरेज नेटवर्क पूर्णएमएनजीएल गॅस पाइपलाइनचे ४२ मीटर काम पूर्णओएफसी आणि स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजची कामे सुरू.Ajanta Ghat Road : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अजिंठा लेणी परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार; भूसंपादनासाठी राजपत्र होणार प्रसिद्ध, नव्या रस्त्याचा काय आहे प्लॅन?.या कामांमध्ये केवळ सिंहस्थाची गरज नाही, तर नाशिकच्या दीर्घकालीन विकासाचाही विचार आहे. दर्जा, टिकाऊपणा आणि नागरिक केंद्रित नियोजनाला प्राधान्य दिले आहे.प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत होऊन नागरी सुविधा अधिक सक्षम होतील.-मनीषा खत्री, आयुक्त, मनपा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.