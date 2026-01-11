Sunil Tatkare : नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'महायुती'ला साथ द्या; सुनील तटकरेंचे नाशिककरांना आवाहन

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक शहराचा सर्वांगीण विकास साधायचा असून, त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा भक्कम आराखडा राबविला जाणार आहे. हा विकास वेगाने व्हावा यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांचे हात बळकट करणे गरजेचे आहे. .त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत नाशिककरांनी राष्ट्रवादी–शिवसेनेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे यांनी केले..हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर आयोजित प्रचार सभेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या कार्यकाळात शहरासह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. .शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास नाशिककरांनी प्रत्यक्ष अनुभवला असून, आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी मोठ्या प्रमाणावर विकास घडवून आणण्याचा निर्धार असल्याचे खा. तटकरे यांनी स्पष्ट केले.‘आम्ही नाशिकच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत. विकासाचे व्रत घेतले आहे आणि घेतलेले व्रत पूर्ण करून दाखवू,’ अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले..एकेक मत महत्त्वाचे : मंत्री नरहरी झिरवाळनाशिककरांना निवडणूक नवी नाही. राजकारणाची दिशा कोणत्या बाजूने जात आहे, याची सर्वांना जाणीव आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी- शिवसेनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने डोळ्यात तेल घालून सजग राहणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केले. .Mumbai: ठाकरे बंधूंची तोफ धडाडणार! शिवतीर्थावर मोठं शक्तिप्रदर्शन, एकाच व्यासपीठावर २२७ उमेदवार.गेल्या अनेक महिन्यांपासून कार्यकर्ते प्रामाणिक मेहनत घेत आहेत. मात्र अखेरच्या दोन दिवसांत अधिक सतर्क राहावे लागेल. एकेक मत अत्यंत महत्त्वाचे असून, प्रत्येक मतदाराला मतदानासाठी बाहेर काढण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांवर आहे. विकासासाठी मतदारापर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे आवाहन मंत्री झिरवाळ यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.