नाशिक

Kumbh Mela Fraud: कुंभमेळ्यात बनावट वर्कऑर्डर, ५०० ते ६०० कोटींची फसवणूक; मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली धक्कादायक माहिती

Fake Work Orders Issued in the Name of Nashik Kumbh Mela: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली बनावट वर्कऑर्डर देऊन मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा आरोप समोर आला आहे.
Kumbh Mela Fraud

Kumbh Mela Fraud

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव: नाशिक येथे आगामी काळात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भात काही लोकांना बनावट वर्कऑर्डर देऊन आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. बनावट वर्कआर्डर देणारे जळगाव, धुळे जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांतील पाच जणांचे रॅकेट आहे. सुमारे ५०० ते ६०० कोटींची ही फसवणूक आहे. याबाबत चार- पाच जणांनी माझ्याकडे तक्रारी केल्या आहेत, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी (ता. १०) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

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