Kumbh Mela Fraud: कुंभमेळ्यात बनावट वर्कऑर्डर, ५०० ते ६०० कोटींची फसवणूक; मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली धक्कादायक माहिती

जळगाव: नाशिक येथे आगामी काळात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भात काही लोकांना बनावट वर्कऑर्डर देऊन आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. बनावट वर्कआर्डर देणारे जळगाव, धुळे जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांतील पाच जणांचे रॅकेट आहे. सुमारे ५०० ते ६०० कोटींची ही फसवणूक आहे. याबाबत चार- पाच जणांनी माझ्याकडे तक्रारी केल्या आहेत, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी (ता. १०) येथे पत्रकार परिषदेत दिली..मंत्री महाजन यांनी सांगितले, की चार ते पाच जणांचे रॅकेट बनावट वर्कआर्डर बनवून त्यावर आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचे नाव दाखवून ऑफलाइन वर्कआर्डर दिल्या आहेत. या वर्कआर्डर कुंभमेळा प्राधिकरणाने दिलेल्या नाहीत. कुंभमेळा काळात नाशिक शहर पोलिसांना जेवण पुरविणे, पाणी पिण्याचे कंत्राट, ब्लॅकेट पुरविणे व इतर अनेक बाबींचे कंत्राटाचे मार्च एप्रिलमध्ये वर्कआर्डर हुबेहूब काढून काही जणांकडून पैसे घेतले आहेत..Farmer Loan Waiver Crisis: कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतच उचलले टोकाचे पाऊल;शेतकऱ्याची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या.यातून तिघांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले. अजूनही काहीची फसवणूक झाली असल्याची शक्यता आहे. याबाबत पोलिस ठाण्यात आम्ही सुमोटो तक्रार करणार आहोत. ज्यांची फसवणूक झाली आहे, त्यांनीही तातडीने पोलिसांकडे तक्रार द्यावी. फसवणूक झालेले लोक संबंधित लोकांकडे पैसे मागतात. मात्र, ते परत मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांशी चर्चा केली. बनावट वर्कऑर्डर काढून लोकांची फसवणूक केली जात आहे..१३ लाख रुपयांची नोकरी सोडून AI मध्ये मास्टर्स पूर्ण; फोटोग्राफरच्या मुलाला दीड कोटी रुपयांचे पॅकेज कसं मिळालं? .नागरिकांनी सावध राहावे. कुंभमेळ्याचे सर्व टेंडर ऑनलाइन आहेत. कोणीही फसवणूक करून घेऊ नका. वर्कऑर्डर देण्याचे कोणी सांगत असेल, तर त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात द्या. फसवणूक करणाऱ्यावर अतिशय कडक कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे पुन्हा असे कोणी करणार नाही. कोणाचीही फसवणूक होऊ नये, यासाठी आपण पत्रकार परिषदेत ही माहिती देत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.