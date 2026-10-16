ध्वजारोहणाला भाविकांची पायपीट
सुरक्षा व्यवस्थेवर भर; वाहतूक नियोजनात बदल
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत ३१ ऑक्टोबरला सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण सोहळा होत आहे. सोहळ्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांसह केंद्र व राज्यातील महत्त्वाचे मंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत. या सोहळ्यासाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले असून यादिवशी रामकुंडाकडे येणाऱ्या मार्गावर बॅरिकेटींग केले जाणार आहे. वाहतूक मार्गातही बदल केले जातील. परिणामी ध्वजारोहणाचे साक्षीदार होण्यासाठी नाशिककरांसह येणाऱ्या भाविकांनी पायपीट करावी लागेल.
पंचवटीतील रामकुंडावर दुपारी १२ वाजून २ मिनिटांनी ध्वजारोहण सोहळा होणार आहे. तर याठिकाणी सायंकाळी गोदाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने शुक्रवारी (ता.१६) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूर्वआढावा घेण्यात आली. ध्वजारोहणाच्या दिवशी गोदाकाठ परिसरासोबत शहरातील महत्त्वाच्या मार्गांवर कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गावर बॅरिकेडिंग, वाहतूक वळविणे आणि काही ठिकाणी व्यावसायिक व्यवहार बंद ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. रामकुंडाकडे येणाऱ्या नागरिकांसाठी जुने भाजी पटांगण आणि म्हसोबा पटांगण येथे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. मात्र, या भाविकांची वाहनांसाठी विविध ठिकाणी वाहनतळांची व्यवस्था केली जाईल. परिणामी नागरिकांना या वाहनतळापासून ते रामकुंडापर्यत पायी अंतर गाठावे लागणार आहे.
कोट
नागरिकांच्या सोयीसुविधांना प्राधान्य देताना वाहनतळापासून कार्यक्रमस्थळापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग सुकर असावे. नागरिकांना कमीतकमी अंतर पायी चालावे लागेल, अशा पद्धतीने वाहनतळ, वाहतूक व्यवस्था आणि होल्डिंग एरियाचे नियोजन करावे. गर्दी व्यवस्थापन, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा व आपत्कालीन व्यवस्थाही प्रभावी असावी. नागरिक, भाविकांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातही दक्षता घ्यावी.
- गिरीश महाजन, पालकंमत्री, नाशिक.