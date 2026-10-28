एन्कर
--------------
साधू-संतांच्या सुविधांसाठी २३६ अर्ज
महापालिकेकडे छाननीचा चेंडू; कुंभमेळ्याच्या नियोजनाला गती
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २८ : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातील साधू-संत, महंत, आखाडे, आश्रम, मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांना कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरणाकडे २३६ अर्ज दाखल झाले आहेत. प्राधिकरणाने या अर्जांची छाननी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आता महापालिकेवर सोपवली आहे.
सिंहस्थासाठी भाविक आणि साधू- महंतांना सुविधा देण्यासाठी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. साधूग्राममध्ये महत्त्वाच्या धार्मिक संस्था आणि आखाड्यांना कायमस्वरूपी सुविधा देण्यासाठी निधीचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी प्राधिकरणाने इच्छुक संस्थांकडून ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज मागवले होते. प्राधिकरणाकडे आलेल्या २३६ अर्जांमध्ये महापालिका हद्दीतील आणि त्र्यंबकेश्वरमधील संस्थांचा समावेश आहे. यापैकी बहुतांश संस्थांनी ऑनलाइन नोंदणी केली असली तरी काहींनी ऑफलाइन अर्ज सादर केले आहेत. ऑफलाइन अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी करताना तांत्रिक अडचणी आल्याने काही अर्ज पोर्टलवर दिसत नसल्याने अशा सर्व अर्जांची प्रत्यक्ष तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्राधिकरणाने महापालिकेला दिल्या आहेत.प्राधिकरणाचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाल्यानंतर लेखा व वित्त विभागाने हे सर्व अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केले आहेत. छाननी करून पात्र संस्थांना निधी आणि सुविधा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याने कुंभमेळ्याच्या नियोजनाला गती मिळणार आहे.
--------------चौकट
अर्जांची विभागणी अशी
नाशिक शहर हद्दीतून ८६ अर्ज ऑनलाइन तर ३ ऑफलाईन, नाशिक शहराबाहेर मात्र जिल्ह्यातील भागांतून ११४ ऑनलाइन आणि ८ ऑफलाईन, तर नाशिक जिल्ह्याबाहेरील भागांतून २४ ऑनलाइन आणि १ ऑफलाइन अर्ज प्राप्त झाला आहे. एकूण २२४ ऑनलाइन आणि १२ ऑफलाइन असे २३६ अर्ज प्राधिकरणाकडे जमा झाले आहेत.
------------------