Nashik Kumbh Mela : 1800 झाडांची कत्तल थांबणार? हायकोर्टाने नाशिक महापालिकेचा 'तो' युक्तिवाद फेटाळला; नेमकं काय घडलं न्यायालयात?

मुंबई, नाशिक : नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी (Nashik Kumbh Mela) तपोवनात प्रस्तावित साधुग्राम आणि प्रदर्शन केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी होणाऱ्या हजारो वृक्षतोडीसंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी लवादाऐवजी उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात यावी, अशी भूमिका नाशिक महापालिकेने बुधवारी (ता. ४) उच्च न्यायालयात मांडली. मात्र, 'आम्ही लवादाच्या सुनावणीमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही,' या आपल्या भूमिकेचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. (NGT stay on Tapovan tree cutting Nashik).'आम्ही हरित लवादाला कोणतेही आदेश देणार नाही. उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे नाशिक महापालिकेने लवादासमोर अर्ज करावा आणि तिथेच आपली बाजू मांडावी,'" असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयातील याचिकेत लवादासमोरील तक्रारदारांना प्रतिवादी करायचे असल्यास, पालिकेला तसा रीतसर अर्ज करावा लागेल, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले..Trimbakeshwar Temple Assault : भाविकाने ड्रग्ज घेतले हे ठरविणारे तुम्ही कोण? त्र्यंबकेश्वर मारहाणीवर मंत्री गिरीश महाजन संतप्त; नेमका काय प्रकार?.झाडे अन्यत्र हलवली जातीलतपोवनातील वृक्षतोडीच्या प्रस्तावावर सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. तसेच हरकत घेणाऱ्यांना सुनावणीही देण्यात आली असून, त्याचा अंतिम अहवाल महापालिकेकडे सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला दिली. या अहवालानुसार, संरक्षित झाडे तोडली जाणार नाहीत; तर काही झाडांचे पुनर्रोपण (स्थलांतर) केले जाईल आणि अत्यंत आवश्यक असेल तरच झाडे तोडली जातील, असेही साठ्ये यांनी स्पष्ट केले..काय आहे प्रकरण?नाशिक येथील आगामी कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारले जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे १,८०० झाडे तोडण्याचे प्रस्तावित आहे. या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम तात्पुरत्या स्वरूपात उभारले जाणार असताना, त्यासाठी ४० वर्षे जुन्या वृक्षांवर कुऱ्हाड का चालवली जात आहे? असा सवाल नाशिकस्थित मधुकर जगताप यांनी वकील पायल वर्धन आणि ओमकार वाबळे यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे केला आहे..Kaiga Nuclear Power Plant : 'कैगा'मुळे 2,280 मेगावॅट वीज अन् स्थानिकांना हजारो नोकऱ्या! अणुऊर्जेत भारत आता पूर्णपणे 'स्वदेशी'; काय आहे 2047 चा मास्टर प्लॅन?.सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूबहे प्रकरण हरित लवादासमोर सुरू असून लवादाने पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. एकाच प्रकरणावर दोन ठिकाणी सुनावणी घेता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने पालिकेची विनंती फेटाळली. त्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार लवादाकडे अर्ज करण्यात येईल, असे सांगत पालिकेने सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. 'सुनावणी तहकूब करण्याची ही तिसरी वेळ आहे,' असे सुनावत न्यायालयाने ही सुनावणी आठवडाभरासाठी पुढे ढकलली.