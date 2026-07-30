Nashik Land Scam : 'म्हाडा' फसवणूक प्रकरणात मंडल अधिकाऱ्यांना अटक; बनावट नकाशे, फेरफार नोंदी मंजूर केल्याचा आरोप, 3 ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी

नाशिक : भूमिअभिलेख कार्यालयाचे बनावट नकाशे व फेरफार दस्तऐवजांच्या आधारे म्हाडासह शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक तहसील कार्यालयातील आजी-माजी दोन मंडल अधिकाऱ्यांना सरकारवाडा पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयाने दोघांना ३ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली (MHADA fraud case Nashik) आहे. या कारवाईमुळे महसूल व भूमिअभिलेख विभागात खळबळ उडाली आहे..अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सध्या नाशिक तहसील कार्यालयात कार्यरत मंडल अधिकारी दिलीप कचरू वामन आणि निवृत्त मंडल अधिकारी श्याम एकनाथ बोरसे यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाचा तपास शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट-१ कडून सुरू आहे. तपासात संशयितांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे बनावट मोजणी नकाशे, हिस्सा फॉर्म क्रमांक ४ व १२, गटबुक व जुन्या कागदपत्रांची कोणतीही कायदेशीर पडताळणी न करता त्यावर कारवाई केल्याचे निष्पन्न झाले आहे..Jalgaon ACB Action : 'कॅल्क्युलेटर बाबा'च्या कार्यालयावर धाड! शेतजमीन मोजणीसाठी लाच घेताना 'भूमिअभिलेख'मधील दोघांना रंगेहाथ पकडले; जळगावातील खळबळजनक घटना.काही प्रकरणांत तहसील कार्यालयाचे अधिकृत आदेश नसतानाही विकासक, जमीनमालक व गुंतवणूकदारांशी संगनमत करून १४ सर्वे व गटांतील फेरफार नोंदी बेकायदेशीररीत्या मंजूर व प्रमाणित केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे म्हाडा आणि शासनाचे आर्थिक व कायदेशीर नुकसान झाल्याचे तपासात समोर आले आहे..गंभीर गैरव्यवहारातील सहभाग स्पष्ट झाल्यानंतर गुन्हेशाखेच्या युनिट-१च्या पथकाने दोघांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना ३ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात आणखी जमीनमालक, विकासक व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग, तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करण्यामागील साखळीचा तपास सुरू आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल तपास करीत आहेत..Sangli DCC Bank : सांगली जिल्हा बँकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! रिझर्व्ह बँकेने ठोठावला 7 लाखांचा दंड; संचालकांच्या संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप भोवलं.आतापर्यंतची कारवाईबांधकाम व्यावसायिक दिनेश कन्हैयालाल ऊर्फ सोनू मनवानी यांना अटकदीपक भगवारदान करमचंदाणी यांनाही अटकनायब तहसीलदार नितीन पाटील यांच्यावर कारवाईभूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपिन काजळे अटकेतमहापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील अटकेतभूमापन परीक्षक श्रीकांत परदेशी यांनाही अटकअटक केलेले सर्व संशयित सध्या जामिनावरमहसूल विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचाही तपास सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.