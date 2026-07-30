नाशिक

Nashik Land Scam : 'म्हाडा' फसवणूक प्रकरणात मंडल अधिकाऱ्यांना अटक; बनावट नकाशे, फेरफार नोंदी मंजूर केल्याचा आरोप, 3 ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी

Nashik fake land records scam : नाशिकमध्ये बनावट भूमिअभिलेख, फेरफार नोंदी आणि बनावट नकाशांच्या आधारे म्हाडा व शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन आजी-माजी मंडल अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून पोलिस तपास सुरू आहे.
Revenue department corruption Maharashtra

Revenue department corruption Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : भूमिअभिलेख कार्यालयाचे बनावट नकाशे व फेरफार दस्तऐवजांच्या आधारे म्हाडासह शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक तहसील कार्यालयातील आजी-माजी दोन मंडल अधिकाऱ्यांना सरकारवाडा पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयाने दोघांना ३ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली (MHADA fraud case Nashik) आहे. या कारवाईमुळे महसूल व भूमिअभिलेख विभागात खळबळ उडाली आहे.

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