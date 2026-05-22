NAFED Onion Procurement : कांदा दराबाबत आता होणार 'दूध का दूध, पाणी का पाणी'! प्रत्येक बाजार समितीच्या गेटवर होणार 'हा' मोठा बदल; खरेदीचा वेग मंदावल्याने नाराजी

लासलगाव : राज्यात कांदा दरप्रश्नी वातावरण तापलेले असतानाच नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता.२०) जिल्ह्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि गोदामांचा दौरा करत कांदा खरेदी प्रक्रियेचा आढावा (NAFED onion procurement in Maharashtra) घेतला. पिंपळगाव बसवंतनंतर उमराणा, देवळा आणि चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना भेट देत अधिकाऱ्यांनी बाजारातील परिस्थिती, साठवण क्षमता आणि खरेदी प्रक्रियेची माहिती घेतली. यामुळे कांदा प्रश्नावर प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आल्याचे चित्र दिसून येत आहे..लासलगावात घेतलेल्या ‘कांदा एल्गार’ आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १९ मेस पिंपळगाव बाजार समिती आणि नाफेडच्या गोदामाला भेट देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उमराणा, देवळा आणि चांदवड बाजार समित्यांचा दौरा करून खरेदी व्यवस्थेचा आढावा घेतला..केंद्र शासनाने नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक फेडरेशनतर्फे दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत अवघ्या ४४ टन कांद्याची खरेदी झाल्याने अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बाजार समित्यांमधील सध्याचे दर, मागील वर्षातील बाजारभाव, शेतकऱ्यांची आवक आणि उपलब्ध साठवण सुविधा याबाबतही अधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती घेतली..ST Fare Hike : लालपरी आर्थिक संकटात! एप्रिलमध्ये 76 कोटींचा तोटा अन् आता डिझेल थेट 91 पार; एसटीच्या तिकीट दरांबाबत मोठी अपडेट.प्रत्येक बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर कांद्याचे दर दर्शविणारे डिजिटल अथवा माहिती फलक उभारण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे समजते. पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना तत्काळ बाजारभावाची माहिती मिळावी, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यंदा कृषी संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करण्याची तयारी सुरू असून, खरेदी केलेला कांदा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये साठवला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..खरेदी केंद्रे अत्यल्पचदरम्यान, आशिया खंडातील प्रमुख कांदा बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत येथे मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत असली, तरी प्रत्यक्ष खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांची केंद्रे अत्यल्प असल्याने नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..Shaktipeeth Expressway : कोल्हापुरातील 73 गावांची धाकधूक वाढली! 856 KM शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित नकाशाने दूधगंगा, वेदगंगा काठच्या शेतकऱ्यांत अस्वस्थता.मर्जीतल्या शेतकऱ्यांचीच खरेदीमेशी : केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे गेल्या दोन दिवसात कांद्याची जेमतेम प्रत्यक्ष खरेदी सुरु झाली असली तरी परवानाधारक सहकारी संस्थानी केवळ आपल्या मर्जीतल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरु केली आहे. अत्यल्प भावामुळे नाफेड व एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रावर अद्याप कुठेही खरेदीचे फलक न लावल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. नाफेड व एनसीसीएफ च्या कांदा खरेदीत पारदर्शकता असावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. शासनाच्या अधिकृत खरेदी पोर्टल वर कांद्याची खरेदीची आकडेवारी दिली जावी, किती प्राथमिक सहकारी संस्थांना खरेदीचे कंत्राट दिले याची यादी देखील अद्याप नाफेड व एनसीसीएफ या दोन्ही नोडल एजन्सी च्या संकेतस्थळावर दिलेली नाही. वखार महामंडळाने कोणते गुदाम साठवणुकीसाठी अधिकृत रित्या कराराने मंजूर केले याचीही माहिती शेतकरीवर्गापर्यंत जाणे आवश्यक आहे. रोजची एकूण किती खरेदी होणार व कोणत्या संस्थेने किती खरेदी करायची याचा मागमूस देखील शासन देईल की नाही अशी सांशकता व्यक्त करण्यात येत आहे..वखार महामंडळाच्या गोदामात साठविलेला कांद्याचा दर्जा तपासण्यासाठी तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक व पणन मंडळ यांची संयुक्तपथक नेमावी,अन्यथा शेतकऱ्यांऐवजी कांद्याचा गोरखधंदा करणाऱ्यांनाच त्याचा फायदा होईल.-कुबेर जाधव. कांद्याचे अभ्यासक, विठेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.