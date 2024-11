Nashik Crime : साडेपाच लाखांचा मद्यसाठा नष्ट; जिल्ह्यात अवैध धंद्यांविरोधात धडक कारवाई

Rural police while destroying illegal village bars in hills and valleys in rural areas. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर जिल्हाभरातील अवैध धंद्यांविरोधात ग्रामीण पोलिसांनी धडक मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या दोन दिवसांत पोलिसांनी अवैध देशी-विदेशी मद्य व गावठी हातभट्टीची दारू असा सुमारे साडेपाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त करीत नष्ट केला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आदर्श आचारसंहिता लागू असून, नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभरातील अवैध धंद्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. (Liquor stock worth five and half lakh was destroyed Strike action against illegal business in district ) Loading content, please wait...