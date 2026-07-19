Nashik: 'वैशूला संपवलं', होणाऱ्या नवऱ्याला कॉलवर सांगितलं, नंतर उचललं टोकाचं पाऊल; दोघेही लिव्ह इनमध्ये रहायचे

इंदिरानगर: येथील वनसंपदा कॉलनीत शुक्रवारी (ता. १७) रात्री धारदार चाकूने खून झालेली तरुणी अमरावती येथील वैष्णवी अनिल आवारे (वय २०) असल्याचे निष्पन्न झाले असून, तिचा खून 'लीव्ह इन' मध्ये राहणारा तिचा मित्र साहिल अशोक लाव्हारे (रा. उमरखेड, जि. यवतमाळ) याने केल्याचे समोर आले आहे. वैष्णवीच्या खुनानंतर फरारी झालेल्या साहिलने अवघ्या काही तासांतच इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅकवर कडुनिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने या घटनेमागील गूढ वाढले आहे. उमरखेड येथे 'लीव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये एकत्र राहिल्यावर नाशिकला येऊन दुसऱ्या तरुणाबरोबर विवाह ठरत असल्याचे सहन न झाल्याने साहिलने हे कृत्य केल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. तथापि, या घटनेला आणखी वेगळे पदर असू शकतात, तपासात ते पुढे येतील, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला आहे..वनसंपदा कॉलनीतील उद्यान परिसरात शुक्रवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास वैष्णवीचा धारदार चाकूने खून करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. सुरुवातीला ती अमळनेरची असून, पेइंग गेस्ट म्हणून राहत असल्याचे सांगण्यात येत होते, मात्र तपासाअंती ती अमरावती येथील असून, काही दिवसांपूर्वीच नाशिकला आली होती. त्यामुळे तिचा खून का करण्यात आला, एवढ्या रात्री ती एकटी कशी आली यासह अनेक प्रश्नांनी समाजमन ढवळून निघाले होते..Nanded: आधी मुलांची हत्या केली, नंतर कार नदीत घातली; पोस्टमार्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक माहिती समोर.इन्स्टाग्राम मैत्रिणीकडे मुक्कामी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिडकोतील दत्त चौकात राहणाऱ्या गोपाल धरमदास चौधरी याची बहीण ज्योती राहुल बैरागी ही नाशिकमध्ये राहते. ज्योतीची मैत्रीण दीपाली सोनवणे आणि वैष्णवी आवारे या इन्स्टाग्रामवर मैत्रिणी होत्या. त्या ओळखीतून ज्योतीच्या घरी वैष्णवी पाच ते सहा दिवस राहिली. त्या दरम्यान तिची आणि गोपालचीही चांगली ओळख झाली. वैष्णवीला आई-वडील नसून, गावी आजी आजोबा आहेत. ती भावाबरोबर चांगला संसार करू शकते, या विचाराने ज्योती आणि मैत्रिणीच्या पुढाकाराने वैष्णवी व गोपाल या दोघांच्या लग्नाची बोलणी चालली होती. वैष्णवीने याबाबत आजी-आजोबांना कल्पना दिली होती..साहिलचा गोपालला पुन्हा फोनत्यानंतर ९ वाजून ५५ मिनिटांनी गोपालला साहिलचा पुन्हा फोन आला व 'वैष्णवीला समजावून सांग व तिला माझ्याबरोबर पाठवून दे' असे सांगितले. त्याचवेळी त्याच्याच मोबाईलवर वैष्णवी म्हणाली, की साहिल इथे आला आहे, तू लवकर ये. त्यामुळे गोपाल लगेच वैष्णवी राहत असलेल्या इंदिरानगर येथील ठिकाणाकडे दुचाकीद्वारे निघाला. मात्र, हेल्मेटच्या आत फोन टाकून तो दोघांचे संभाषण ऐकत होता. सुमारे २२ मिनिटे हे संभाषणवजा दोघांचे भांडण सुरू असल्याचे ऐकू येत होते. शेवटच्या क्षणी फोनवर वैष्णवी 'मी रूमवर चालले' असे जोरात बोलल्याचे गोपालने ऐकले आणि दुसऱ्याच क्षणाला तिच्या ओरडण्याच्या आवाजासह साहिल लाव्हारेचा 'वैशूला आज संपवलं' असा ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला आणि फोन कट झाला. घाबरून गोपालने त्याचा मित्र राकेश पगारलाफोन करून वैष्णवी राहत असलेल्या ठिकाणाकडे ये, असे सांगितले. त्यानंतर पुन्हा १० वाजून २१ मिनिटांनी साहिलने गोपालला फोन करून 'तू कुठे आहेस, किती वेळ लागेल तुला पोहोचायला' असे विचारून फोन कट केला.गोपाल इंदिरानगरच्या रथचक्र चौकापासून आतल्या गल्लीत, वनसंपदा उद्यानाजवळ पोहोचल्यावर तेथे मोठी गर्दी झाली होती. वैष्णवी तेथे रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. साहिलने गळफास घेतल्याचे निष्पन्न.US-Iran Conflict: ‘होर्मुझ’च्या नियंत्रणावरून संघर्ष तीव्र; अमेरिका-इराणचे एकमेकांच्या लष्करी, पायाभूत सुविधांवर हल्ले.खुनानंतर गोपालने दिलेल्या माहितीच्या आणि तेथे मिळालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारानेपोलिस उपायुक्त किशोर काळे, वरिष्ठ निरीक्षक मनोहर कारंडे, सहायक निरीक्षक सुनील अंकोलीकर, संतोष फुंदे आदींनी सर्वत्र नाकाबंदी करून हल्लेखोराचा शोध सुरू केला. सर्वत्र शोध घेत असताना पहाटे तीनच्या सुमाराला इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅकजवळ असलेल्या कडुनिंबाच्या झाडाला काहीतरी लटकले आहे, असे पोलिसांना आढळले. जवळ जाऊन पाहिले असता तो वैष्णवीचा संशयित मारेकरी साहिल असल्याचे निष्पन्न झाले. दरम्यान, पोलिस या घटनेचा सर्व बाजूने सखोल तपास करीत आहेत.दोघांनी सुरू केले होते हॉटेल ?वैष्णवी अमरावती येथील होती. उमरखेड (ता. यवतमाळ) येथे साहिल आणि ती 'लीव्ह इन'मध्ये राहत असताना एक हॉटेलही सुरू केले होते, असे समजते. मात्र, ते तोट्यात गेल्याने काही दिवसांपूर्वीच ती नाशिकमध्ये आली होती. तीन ते चार दिवसांपूर्वी साहिलही शहरात आला होता. तेथील नुकसान आणि इतर कारणांमुळेच हा प्रकार घडल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.