Nashik Lok Sabha Election : काँग्रेसच्या मैदानात शिवसेनेचा चौकार; नाशिक लोकसभा

Nashik Lok Sabha Election : लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपासून काँग्रेसला साथ देणाऱ्या नाशिक लोकसभा मतदारसंघात आठ वेळा या पक्षाच्या खासदारांना प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली आहे. विठ्ठलराव हांडे यांनी भारतीय लोक दलाच्या (बीएलडी) माध्यमातून काँग्रेसला पहिले खिंडार पाडले. त्यानंतर शिवसेना चार वेळा, राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन वेळा आणि भाजपला या मतदारसंघाने एकदा संधी दिली.