Nashik Lok Sabha Election : नाशिकमधून राज किंवा अमित; मनसे पदाधिकाऱ्यांचे पत्रातून आवतण

Nashik Lok Sabha Election : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीनंतर महायुतीत मनसेदेखील समाविष्ट होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर नाशिकची जागा मनसेसाठी सोडावी या मागणीने जोर धरला आहे. याच अनुषंगाने मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज ठाकरे यांनाच पत्र लिहीत ‘साहेब तुम्ही किंवा अमित यांनीच नाशिकमधून निवडणूक लढवावी’ अशी साद घातली आहे. (Nashik Lok Sabha Election Submission by letter of Raj or Amit MNS office bearers from Nashik marathi news)