नाशिक: गॅसच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक व्यावसायिकांना काही पदार्थ तात्पुरते बंद करण्याची वेळ आली आहे. सतत गॅस पेटवता ठेवावा लागणारे पदार्थ मेन्यूतून तात्पुरते कमी करण्यात आले आहे. गॅसचा वापर जास्त होणारे किंवा जास्त वेळ शिजवावे लागणारे पदार्थ मेन्यूमधून कमी करण्यात येत आहेत. अनेक ठिकाणी मर्यादित पदार्थच ग्राहकांना दिले जात आहेत. .व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याने हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी पारंपरिक मेन्यूमध्ये बदल करून मर्यादित पदार्थ ठेवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. त्यामुळे हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर ग्राहकांना नेहमीप्रमाणे सर्व पदार्थ मिळतीलच याची खात्री राहिलेली नाही. .गॅसचा वापर जास्त होणारे तसेच जास्त वेळ शिजवावे लागणारे पदार्थ सध्या मेन्यूमधून कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. त्याऐवजी कमी वेळेत तयार होणारे आणि कमी गॅस लागणारे पदार्थ ग्राहकांना दिले जात आहेत. त्यामुळे काही हॉटेल्समध्ये निवडक पदार्थच उपलब्ध असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..गॅसची बचत करण्यासाठी स्वयंपाक करताना झाकणाचा वापर करणे, तांदूळ व डाळी आधी भिजवून ठेवणे तसेच शक्य असल्यास एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाक करणे अशा उपाययोजना करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत हॉटेल व्यावसायिकांना या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागत आहे..मेन्यूमधील कमी केलेले किंवा मर्यादित केलेले पदार्थडोसा, उत्तप्पा : तवा सतत गरम ठेवावा लागतो.पावभाजी : मोठा तवा आणि जास्त गॅस लागतो.वडे, भजी, समोसा : डीप फ्रायसाठी मोठी ज्वाळा लागते.बिर्याणी : शिजविण्यासाठी जास्त वेळ गॅस लागतो.फ्राइड राइस, नूडल्स : उच्च तापमान आवश्यक.दाल मखनी / रिच ग्रेव्ही : मंद आचेवर जास्त वेळ शिजवावे लागते.लाइव्ह काऊंटर पदार्थ : तंदूर किंवा तवा सतत चालू ठेवावा लागतो..व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्यामुळे हॉटेल व्यवसायासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस मर्यादित प्रमाणात मिळत असल्यामुळे काही पदार्थ तयार करणे कठीण होत आहे. डोसा, पावभाजी, बिर्याणी यांसारखे पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त गॅस आणि वेळ लागतो, त्यामुळे ते तात्पुरते मेन्यूमधून कमी करावे लागत आहेत. ग्राहकांना शक्य तितकी सेवा देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत,- सोमनाथ बकाल, हॉटेल व्यावसायिक.हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर काही आवडीचे पदार्थ उपलब्ध नसल्याचे दिसत आहे. नेहमीप्रमाणे डोसा, पावभाजी किंवा इतर काही पदार्थ मिळत नाहीत, त्यामुळे थोडी अडचण होते. गॅसच्या तुटवड्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे समजते. त्यामुळे सध्या हॉटेलमध्ये उपलब्ध असलेल्या पदार्थांवरच समाधान मानावे लागत आहे. गॅसचा पुरवठा लवकर सुरळीत झाला तर ग्राहकांना पुन्हा सर्व पदार्थांचा आस्वाद घेता येईल.- शुभम मते, ग्राहक.