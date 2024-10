Malegaon Central Assembly Election 2024 : कॉंग्रेसमध्ये इच्छुकांत रस्सीखेच

मुस्लीमबहुल असलेल्या मालेगाव मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे राजकारण दिवंगत नेते निहाल अहमद व रशीद शेख यांच्या कुटुंबीयांभोवतीच फिरत राहिले. गेल्या निवडणुकीत मात्र याला छेद देत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी एमआयएमच्या उमेदवारीवर विजयश्री खेचून आणली. यावेळी श्री. शेख यांनी अपक्ष निवडणूक लढण्याची घोषणा केली आहे. हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी उमेदवार पुन्हा रिंगणात असतील.

जवळपास तीन दशके मालेगावचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या निहाल अहमद यांच्या कन्या शान-ए-हिंद समाजवादी पक्षाच्या उमेदवारीवर नशीब आजमावणार आहेत. महाविकास आघाडीत ही जागा कॉंग्रेसच्या वाट्याला जाणार आहे. त्यामुळे येथे चौरंगी लढत लक्षवेधी ठरेल. (Malegaon Central Assembly Tug of war between aspirants in Congress)