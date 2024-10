Nashik Potholes : मालेगावला थातूरमातूर कामांची पोलखोल; अति पावसाने शहरातील रस्ते गेले खड्ड्यात

Rain water accumulated in a pothole near National Integration Square on Camp Road here. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied मालेगाव : शहर व परिसरात परतीच्या पावसाने येथील रस्त्यांची दाणादाण उडविली आहे. महानगरपालिका प्रशासनाकडून गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलादुन्नबी मिरवणूक मार्गावरील खड्डे बुजविले होते. आठवडाभराच्या मुसळधार पावसाने बुजविलेल्या खड्ड्यातील खडी व डांबर वाहून गेल्याने परतीच्या पावसाने धातूर-मातूर केलेल्या कामाचे पोलखोल केली आहे. दिवाळी सण जवळ येत असल्याने येथील दळणवळण वाढले आहे. ऐन सणासुदीत नागरीकांना पुन्हा खड्ड्यांचा सामना करावा लागत आहे. (Malegaon delay Work Due to heavy rain roads in city turned into pits ) Loading content, please wait...