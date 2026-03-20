Ashok Kharat: अन्यथा असे आणखी अशोक खरात उदयास येतील; उत्तर महाराष्ट्रात अनेकांची आयुष्य उद्ध्वस्त, संपत्ती लुटली, तरी सरकार निष्क्रिय!

Ashok Kharat Case: उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक शहर ते मालेगाव तालुक्यापर्यंत भोंदूबाबांचा अड्डा निर्माण झाला आहे. जादूटोणा, तंत्र-मंत्र, जमिनीतून सोने काढणे, भविष्य सांगणे अशा खोट्या आश्वासनांच्या आडोशाने हे भोंदूबाबा महिलांचे लैंगिक शोषण करतात, कुटुंबीयांची आर्थिक फसवणूक करतात आणि अनेकांचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त करतात. संपत्ती संपवून, मानसिक आरोग्य बिघडवून, कुटुंबे मोडून काढूनही हे प्रकार थांबत नाहीत. सरकार आणि प्रशासन मात्र जागे होत नाही. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची अंमलबजावणी कमकुवत, पोलीस तपासात राजकीय हस्तक्षेपाची भीती आणि भोंदूबाबांच्या राजकीय-सामाजिक संबंधांमुळे ही मालिका सुरूच आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण आहे नाशिकचे स्वयंघोषित ज्योतिषी आणि भोंदूबाबा अशोक खरात उर्फ ‘कॅप्टन’. अशे अनेक अशोक खरात आजही नाशिक-मालेगाव परिसरात सक्रिय आहेत..अशोक खरात प्रकरण:अशोक खरात हा सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील रहिवासी आहे. २२ वर्षे तो मर्चंट नेव्हीमध्ये होता. शिवनिका मंदिर ट्रस्टचा तो अध्यक्ष आहे. स्वतःला ‘कॅप्टन’ म्हणवणारा हा व्यक्ती अंकशास्त्रज्ञ आणि कॉस्मॉलॉजी तज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध होता. नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर या उच्चभ्रू भागात त्याचे कार्यालय होते. राजकीय नेते, उद्योगपती, सेलिब्रिटी यांचे भविष्य सांगण्यासाठी तो ‘कोर्ट’ भरवत असे. २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवनिका मंदिराला भेट दिल्याने त्याची प्रसिद्धी वाढली. राधाकृष्ण विखे पाटील, दीपक केसरकर यांसारख्या नेत्यांनीही त्याच्या सान्निध्यात येऊन पाद्यपूजा केल्याची माहिती आहे.परंतु हा ‘कॅप्टन’ भोंदूबाबा होता हे मार्च २०२६ मध्ये उघड झाले. नाशिकच्या सरकार वाड पोलीस ठाण्यात बलात्कार आणि अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला. आरोपी खरातला १८ मार्च २०२६ रोजी नाशिक गुन्हे शाखेने अटक केली. त्याच्या कार्यालयातून एक पेन ड्राईव्ह जप्त केला, ज्यात ५८ अश्लील व्हिडिओ आहेत. काही व्हिडिओत प्रमुख महिलांचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पोलीस तपासात सीसीटीव्ही फुटेजही ताब्यात घेतले आहे. एका महिलेवर धार्मिक विधीच्या नावाखाली मंत्र-तंत्र, सुपरनॅचरल पॉवरचे दावे करून विश्वास संपादन केला. तिला कार्यालयात बोलावून बेशुद्ध करून बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तपास अजून सुरू आहे. ब्लॅकमेलिंग, इतर पीडितांचा शोध घेतला जात आहे. आरोपीला २४ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली.खरातचे राजकीय नेत्यांशी घनिष्ठ संबंध असल्याची देखीर राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनीही त्याच्या पाद्यपूजेला उपस्थिती दर्शवल्याने वाद उफाळला. ठाकरे गटाने याला ‘महाराष्ट्र की एपस्टिन फाइल’ म्हणून संबोधले. या प्रकरणात अनेक पीडितांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. मानसिक त्रास, सामाजिक बदनामी, आर्थिक नुकसान, हे सर्व प्रकार घडले. या प्रकरणात आता एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे..Ashok Kharat: ५८ व्हिडिओनंतर नवा धक्का... कॅप्टन खरात प्रकरणात SIT ची स्थापना, मध्यरात्री फार्महाऊसमध्ये काय सापडलं?.गणेश जगताप प्रकरण:नाशिक-मालेगाव परिसरातील दुसरे ज्वलंत उदाहरण आहे निफाड तालुक्यातील धारणगाव येथील गणेश जगताप. तोही भोंदूबाबा म्हणून मिरवत होता. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. एका महिलेवर १४ वर्षे (२०१० पासून) सतत लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप. जादूटोण्याची भीती दाखवून तो म्हणत असे, “तू माझ्यासोबत संबंध ठेवले नाहीस तर तुझ्या कुटुंबातील कुणाचा तरी बळी जाईल.” स्मशानात पूजा करून तिला ‘मिळवतो’ असा दावा तो करत होता. पती-मुलांच्या नावांचे पुस्तक दाखवून धमक्या द्यायचा. जमिनीतून सोने काढणे, बंगला-फ्लॅट देणे अशी खोटी आश्वासने तो देत होता.परिणामी, कुटुंबीयांची ५० लाख रुपयांची फसवणूक झाली. महिलेच्या तक्रारीनुसार, तिच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने अत्याचार करण्यात आले. वर्षानुवर्षे त्रास सहन करावा लागला. कुटुंब उद्ध्वस्त, संपत्ती संपली, मानसिक आरोग्य बिघडले. अजूनही अनेक महिलांना पुढे येण्याचे आवाहन केले जात आहे..धोकादायक ट्रेंडनाशिक रोड येथील सिद्धार्थ भाटे उर्फ सिद्धार्थ गुरू या भोंदूबाबाने अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा सातपूर पोलीस ठाण्यात दाखल आहे. पॉक्सो कायद्याखाली केस करण्यात आली. तोही धार्मिक विधीच्या नावाखाली नग्न पूजा करण्याचे सांगून शोषण करत होता. मालेगाव तालुक्यातही अशा प्रकारच्या छोट्या-मोठ्या घटना घडतात. जिल्ह्यातील अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने वारंवार इशारा दिला की, नाशिक-मालेगाव भाग भोंदूबाबांचा हॉटस्पॉट बनला आहे. राजकीय नेत्यांच्या समर्थनामुळे ते खुलेआम कार्यालये चालवतात.अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची (२०१३) तरतूद असूनही अंमलबजावणी कमकुवत. पोलीस फक्त तक्रार आल्यानंतर कारवाई करतात. अनेक बाबा फरार होतात किंवा राजकीय दबावामुळे केस कमजोर होतात. अशोक खरातसारखे बाबा ५८ व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल करतात, तर गणेश जगतापसारखे ५० लाख उकळतात. पीडितांचे आयुष्य उद्ध्वस्त: एका महिलेचे १४ वर्षे नरक, दुसऱ्या महिलेचे बेशुद्ध करुन शोषण. मालेगावसारख्या भागात गरिबी आणि अंधश्रद्धा जास्त असल्याने पीडितांची संख्या देखील मोठी आहे..सरकारची निष्क्रियतामहाराष्ट्र सरकारने भोंदूबाबांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करायला हवी. मात्र, बजेटमध्ये जागरूकता अभियानासाठी निधी अपुरा, पोलीस स्टेशनमध्ये विशेष सेल नाही. आता अशोक खरातच्या प्रकरणात राजकीय नेत्यांची नावे आल्याने तपास प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रात असे अनेक बाबा आहेत.नाशिक-मालेगाव भोंदूबाबांचा अड्डा हा केवळ एक-दोन प्रकरणांचा मुद्दा नाही. अशोक खरात, गणेश जगताप, सिद्धार्थ भाटे यांसारखे अनेक भोंदूबाबा अजूनही सक्रिय किंवा फरार आहेत. अंधश्रद्धा ही सामाजिक समस्या असून, शिक्षण, जागरूकता आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी हवी. सरकारने विशेष टास्क फोर्स स्थापन करून, राजकीय नेत्यांच्या संबंध तपासून, डिजिटल पुरावे तातडीने हाताळावेत. पीडितांना मानसिक-आर्थिक मदत द्यावी. अन्यथा, आणखी अनेक अशोक खरात उदयाला येतील आणि अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.