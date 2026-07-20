Nashik Crime: विनयभंगाचा खोटा गुन्हा, बदनामी झाल्यानं ४० वर्षीय व्यक्तीनं संपवलं आयुष्य

नाशिक: पोलिसांत विनयभंगाचा खोटा गुन्हा दाखल झाल्याने समाजातील बदनामीमुळे ४० वर्षीय व्यक्तीने गळफास घेत आत्महत्या केली. मृत व्यक्तीच्या पत्नीच्या फिर्यादीवरून संशयिताविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी उपनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गणेश भिका गायकवाड (वय ४०, रा. श्रमिकनगर, सातपूर) असे आत्महत्या केलेल्याचे नाव आहे. त्यांची पत्नी शीतल गणेश गायकवाड यांच्या फिर्यादीनुसार संशयित सुकुमार जेना, मानवी जेना, प्रशांत कोकंदे (सर्व रा. जीवनगंगा सोसायटी, श्रमिकनगर, सातपूर) यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी उपनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गायकवाड यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे पती गणेश यांच्यावर संशयितांनी विनयभंग केल्याचा खोटा गुन्हा सातपूर पोलिसांत दाखल.Rohit Sharma : "रोहित, विराट कोहली यांना काय ते एकदाचं सांगून टाका..."; युवराज सिंग संतापला, गौतम गंभीर म्हणाला....केल्याचा दावा केला. यामुळे गणेश गायकवाड यांनी सोसायटी व समाज, नातलगांमध्ये बदनामी होऊन मानसिक त्रास झाला. यातून त्यांनी गुरुवारी (ता. १६) उपनगर परिसरातील डीजीपीनगर येथे गळफास घेत आत्महत्या केली होती. उपनिरीक्षक पवार तपास करीत आहेत..CJP Protest: वॉटर गनचे बंब, बंदुका घेऊन फौजफाटा तैनात; संसदेला छावणीचं स्वरुप, आंदोलकांना रोखण्यासाठी सज्ज.असे होते प्रकरणसातपूर पोलिसांत दाखल फिर्यादीनुसार, मृत गायकवाड यांच्या घराशेजारी राहणाऱ्या फिर्यादीची पीडित मैत्रिणीने गायकवाड यांच्या मुलीकडे मोबाईल मागितला. त्या वेळी गायकवाड यांनी पीडितेला अश्लिल संभाषण करीत तिला लज्जा उत्पन्न होईल असे गैरवर्तन केले. हा प्रकार गेल्या १० तारखेला सायंकाळी पावणेसातला घडला होता. याप्रकरणी सातपूर पोलिसांत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल असून, सहायक उपनिरीक्षक आहेर तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.