नाशिक

Nashik Crime: विनयभंगाचा खोटा गुन्हा, बदनामी झाल्यानं ४० वर्षीय व्यक्तीनं संपवलं आयुष्य

Wife Files Abetment Complaint: नाशिकमध्ये विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ४० वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात पत्नीच्या तक्रारीवरून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला.
Nashik suicide case

Nashik suicide case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: पोलिसांत विनयभंगाचा खोटा गुन्हा दाखल झाल्याने समाजातील बदनामीमुळे ४० वर्षीय व्यक्तीने गळफास घेत आत्महत्या केली. मृत व्यक्तीच्या पत्नीच्या फिर्यादीवरून संशयिताविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी उपनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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