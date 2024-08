Nashik Manoj Jarange Patil Rally : तब्येत खालावली, तरी सोडले नाही मैदान; मनोज जरांगे-पाटील यांच्या पाठीत तीनवेळा चमक

Nashik Manoj Jarange Patil Rally : वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात उतरलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी पाठीला पट्टा व हाताला व्हेनफ्लो लावून येथील सभेत भाषण केले. भाषणादरम्यान चारवेळा त्यांच्या पाठीत चमक निघूनही त्यांनी मैदान सोडले नाही. याउलट व्यासपीठावरील खुर्चीचा त्याग करत त्यांनी संपूर्ण भाषण उभे राहूनच केले. नाशिकच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात सीबीएसच्या मुख्य चौकात होणारी मनोज जरांगे-पाटील यांची ही पहिलीच सभा ठरली. मंगळवारी (ता. १३) शासकीय सुटी नसतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, सीबीएस येथील बसस्थानक, बँकांचे कामकाज प्रभावित झाले. (Jarange Patil Health deteriorated but did not leave speech )