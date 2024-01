Nashik Maratha Survey : सिन्नर तालुक्यात 15,571 कुणबी नोंदी! 31 पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश

वावी : सिन्नरमधील महसूल, पंचायत समिती, दुय्यम निबंधक, भूमी अभिलेख, शिक्षण विभाग, पालिका, अशा विविध कार्यालयांतील सुमारे १० लाखांहून अधिक दस्तांची तपासणी केल्यानंतर तालुक्यात १५ हजार ५७१ कुणबीच्या नोंदी प्रशासनाला आढळल्या आहेत.

यातील बहुतेक कुटुंबांनी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र महसूल विभागाकडून प्राप्त केले आहे. (Nashik Maratha community Survey 15571 Kunbi records in Sinnar taluka Instructions to complete survey by 31)